https://anlatilaninotesi.com.tr/20260525/lavrov-abdli-mevkisasi-rubio-ile-telefonda-gorustu-1106019797.html
Lavrov, ABD'li mevkisaşı Rubio ile telefonda görüştü
Lavrov, ABD'li mevkisaşı Rubio ile telefonda görüştü
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD'li mevkisaşı Rubio ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Rus diplomat, Rusya’nın Kiev’de bulunan ve Ukrayna ordusunun... 25.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-25T21:41+0300
2026-05-25T21:41+0300
2026-05-25T22:03+0300
dünya
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
sergey lavrov
abd
abd dışişleri bakanlığı
marco rubio
abd
kiev
ukrayna silahlı kuvvetleri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/19/1106019633_0:0:758:426_1920x0_80_0_0_d0a4d31a71145be112373e83c5460e4a.png
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Sergey Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Rusya’nın Kiev’de bulunan ve Ukrayna ordusunun ihtiyaçları doğrultusunda kullanılan tesislere yönelik saldırılara başladığını bildirdi.Rus diplomat ayrıca Washington'a, diplomatik personelin Kiev'den tahliye edilmesi yönündeki tavsiyesini hatırlattı.ABD Dışişleri Bakanlığı'nın resmi rehberine göre, Mart 2026 itibarıyla ABD'nin Ukrayna Büyükelçiliği'nde kilit personel olarak 21 kişi bulunuyor.2023 yılında eski ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, diplomatik misyondaki personel sayısını, 'sahada kendi personelini' bulunduran Pentagon mensupları hariç 45 kişi olarak açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260525/rusya-kievdeki-ukrayna-askeri-ve-sanayi-sektor-isletmelerine-yonelik-sistemli-seri-saldirilara-1106013893.html
rusya
abd
kiev
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/19/1106019633_78:0:709:473_1920x0_80_0_0_9d428aed44f7f2cc3e81f6351aae239f.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, abd, abd dışişleri bakanlığı, marco rubio, abd, kiev, ukrayna silahlı kuvvetleri, rus silahlı kuvvetleri, ukrayna ordusu, saldırı, ukrayna, antony blinken
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, abd, abd dışişleri bakanlığı, marco rubio, abd, kiev, ukrayna silahlı kuvvetleri, rus silahlı kuvvetleri, ukrayna ordusu, saldırı, ukrayna, antony blinken
Lavrov, ABD'li mevkisaşı Rubio ile telefonda görüştü
21:41 25.05.2026 (güncellendi: 22:03 25.05.2026)
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD'li mevkisaşı Rubio ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Rus diplomat, Rusya’nın Kiev’de bulunan ve Ukrayna ordusunun ihtiyaçları doğrultusunda kullanılan tesislere yönelik saldırılara başladığını bildirdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Sergey Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Rusya’nın Kiev’de bulunan ve Ukrayna ordusunun ihtiyaçları doğrultusunda kullanılan tesislere yönelik saldırılara başladığını bildirdi.
Sergey Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla Kiev rejiminin Rus topraklarında sivillere ve sivil hedeflere yönelik devam eden terör saldırılarına karşılık olarak, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna ordusunun ihtiyaçları doğrultusunda kullanılan Kiev'deki tesislere ve ilgili karar alma merkezlere yönelik sistematik ve sürekli saldırılar başlattığını Amerikan tarafına resmen bildirdi.
Rus diplomat ayrıca Washington'a, diplomatik personelin Kiev'den tahliye edilmesi yönündeki tavsiyesini hatırlattı.
ABD Dışişleri Bakanlığı'nın resmi rehberine göre, Mart 2026 itibarıyla ABD'nin Ukrayna Büyükelçiliği'nde kilit personel olarak 21 kişi bulunuyor.
2023 yılında eski ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, diplomatik misyondaki personel sayısını, 'sahada kendi personelini' bulunduran Pentagon mensupları hariç 45 kişi olarak açıklamıştı.