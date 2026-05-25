Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
Lavrov, ABD'li mevkisaşı Rubio ile telefonda görüştü
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD'li mevkisaşı Rubio ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Rus diplomat, Rusya'nın Kiev'de bulunan ve Ukrayna ordusunun... 25.05.2026, Sputnik Türkiye
Lavrov, ABD'li mevkisaşı Rubio ile telefonda görüştü

21:41 25.05.2026 (güncellendi: 22:03 25.05.2026)
© Sputnik / POOLRusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2026
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD'li mevkisaşı Rubio ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Rus diplomat, Rusya’nın Kiev’de bulunan ve Ukrayna ordusunun ihtiyaçları doğrultusunda kullanılan tesislere yönelik saldırılara başladığını bildirdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Sergey Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Rusya’nın Kiev’de bulunan ve Ukrayna ordusunun ihtiyaçları doğrultusunda kullanılan tesislere yönelik saldırılara başladığını bildirdi.

Sergey Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla Kiev rejiminin Rus topraklarında sivillere ve sivil hedeflere yönelik devam eden terör saldırılarına karşılık olarak, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna ordusunun ihtiyaçları doğrultusunda kullanılan Kiev'deki tesislere ve ilgili karar alma merkezlere yönelik sistematik ve sürekli saldırılar başlattığını Amerikan tarafına resmen bildirdi.

Rus diplomat ayrıca Washington'a, diplomatik personelin Kiev'den tahliye edilmesi yönündeki tavsiyesini hatırlattı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın resmi rehberine göre, Mart 2026 itibarıyla ABD'nin Ukrayna Büyükelçiliği'nde kilit personel olarak 21 kişi bulunuyor.
2023 yılında eski ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, diplomatik misyondaki personel sayısını, 'sahada kendi personelini' bulunduran Pentagon mensupları hariç 45 kişi olarak açıklamıştı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2026
UKRAYNA KRİZİ
Rusya, Kiev'deki Ukrayna askeri ve sanayi sektör işletmelerine yönelik sistemli seri saldırılara başlıyor
16:41
