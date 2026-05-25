Lavrov, ABD'li mevkisaşı Rubio ile telefonda görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD'li mevkisaşı Rubio ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Rus diplomat, Rusya’nın Kiev’de bulunan ve Ukrayna ordusunun... 25.05.2026, Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Sergey Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Rusya’nın Kiev’de bulunan ve Ukrayna ordusunun ihtiyaçları doğrultusunda kullanılan tesislere yönelik saldırılara başladığını bildirdi.Rus diplomat ayrıca Washington'a, diplomatik personelin Kiev'den tahliye edilmesi yönündeki tavsiyesini hatırlattı.ABD Dışişleri Bakanlığı'nın resmi rehberine göre, Mart 2026 itibarıyla ABD'nin Ukrayna Büyükelçiliği'nde kilit personel olarak 21 kişi bulunuyor.2023 yılında eski ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, diplomatik misyondaki personel sayısını, 'sahada kendi personelini' bulunduran Pentagon mensupları hariç 45 kişi olarak açıklamıştı.

