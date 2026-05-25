https://anlatilaninotesi.com.tr/20260525/milli-tenisci-zeynep-sonmez-fransa-acika-veda-etti-1106010945.html

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Fransa Açık'a veda etti

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Fransa Açık'a veda etti

Sputnik Türkiye

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, zeynep sönmezi zeynep sönmez elendi mi

2026-05-25T14:13+0300

2026-05-25T14:13+0300

2026-05-25T14:13+0300

spor

zeynep sönmez

grand slam şampiyonu

grand slam

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/19/1106011211_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_38a617ae4e78d0343274b3010b75bd8d.jpg

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Fransa Açık'a veda etti.Dünya sıralamasında Türk tenis tarihinin en iyi derecesi olan 59'unculuğa yükselen Zeynep Sönmez, Paris'te düzenlenen organizasyonda ana tablo mücadelesinin ilk turunda, dünya 53 numarası Daria Kasatkina ile karşılaştı.Zeynep Sönmez, bu sene 130. kez düzenlenen dünyanın en prestijli 4 grand slam turnuvasından biri olan Roland Garros'nun ilk turunda Daria Kasatkina'ya 6-4 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenilerek organizasyona veda etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260504/milli-tenisci-zeynep-sonmez-dunya-65inciligine-yukselerek-kariyer-rekoru-kirdi-1105475330.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

zeynep sönmez, grand slam şampiyonu, grand slam