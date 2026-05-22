İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
İzmir'de çöp konteynerleri önünde 33 kedi ölü bulundu
İzmir'in Buca ilçesinde çöp konteynerleri önünde 33 kedi ölü bulundu. 22.05.2026, Sputnik Türkiye
11:17 22.05.2026
İzmir'in Buca ilçesinde çöp konteynerleri önünde 33 kedi ölü bulundu.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, Adnan Kahveci Caddesi'nde çok sayıda kedinin ölü bulunmasına ilişkin soruşturma başlatıldı.
Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlar üzerine bölgeye ekip sevk edilerek inceleme başlatıldığı belirtildi.

33 kedi ölü halde bulundu

Çevre, İmar, Orman ve Hayvanlara Yönelik Suçları Soruşturma Bürosunca soruşturma başlatıldığı vurgulanan açıklamada, "Cadde üzerindeki çöp konteynerleri önüne bırakılmış halde, büyük ve yavru olmak üzere toplam 33 kedinin ölü olduğu tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.
Olayla ilgili 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet kapsamında derhal soruşturma başlatıldığı bildirilen açıklamada, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve sorumluların tespiti amacıyla çalışmaların titizlikle sürdürüldüğü kaydedildi.
