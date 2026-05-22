https://anlatilaninotesi.com.tr/20260522/izmirde-cop-konteynerleri-onunde-33-kedi-olu-bulundu-1105948110.html

İzmir'de çöp konteynerleri önünde 33 kedi ölü bulundu

İzmir'de çöp konteynerleri önünde 33 kedi ölü bulundu

Sputnik Türkiye

İzmir'in Buca ilçesinde çöp konteynerleri önünde 33 kedi ölü bulundu. 22.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-22T11:17+0300

2026-05-22T11:17+0300

2026-05-22T11:17+0300

türki̇ye

kedi

çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı

i̇zmir

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/0e/1090382137_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b54cda1529b504040f4d4b3072fe9e70.jpg

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, Adnan Kahveci Caddesi'nde çok sayıda kedinin ölü bulunmasına ilişkin soruşturma başlatıldı.Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlar üzerine bölgeye ekip sevk edilerek inceleme başlatıldığı belirtildi.33 kedi ölü halde bulunduÇevre, İmar, Orman ve Hayvanlara Yönelik Suçları Soruşturma Bürosunca soruşturma başlatıldığı vurgulanan açıklamada, "Cadde üzerindeki çöp konteynerleri önüne bırakılmış halde, büyük ve yavru olmak üzere toplam 33 kedinin ölü olduğu tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.Olayla ilgili 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet kapsamında derhal soruşturma başlatıldığı bildirilen açıklamada, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve sorumluların tespiti amacıyla çalışmaların titizlikle sürdürüldüğü kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260505/kediyi-cagirip-yag-cozucu-sprey-sikti-adli-kontrolle-serbest-birakildi-1105510875.html

türki̇ye

i̇zmir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kedi, çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı, i̇zmir