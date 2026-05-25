Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260525/iranda-internet-kisitlamalari-kaldirildi-1106020735.html
İran'da internet kısıtlamaları kaldırıldı
İran'da internet kısıtlamaları kaldırıldı
Sputnik Türkiye
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın, internetin uluslararası erişime açılmasına yönelik kararı onayladığı bildirildi. 25.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-25T23:37+0300
2026-05-25T23:37+0300
dünya
i̇ran
abd
mesud pezeşkiyan
internet
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/0f/1073573751_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_b4c4e701ecc4d56eed980fa23c0fc91b.jpg
İran’ın yarı resmi haber ajansı Fars’ın geçtiği habere göre, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif başkanlığında gerçekleştirilen 'Sanal Alanı Düzenleme Kurulu' toplantısında kabul edilen karara onay verdi.Söz konusu kararın, 'uluslararası internet bağlantısının sağlanmasını' kapsadığı belirtilirken, Pezeşkiyan’ın onayının ardından düzenlemenin uygulanması amacıyla İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığına iletildiği ifade edildi.ABD-İsrail saldırılarının başladığı 28 Şubat'tan bu yana da İran'da 60 günden fazladır uluslararası internet erişimi bulunmuyor.​​​​​​​ Ülkedeki sıradan internet bağlantısı, ancak şifre kırıcı VPN uygulamalarının kullanılmasıyla mümkün oluyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260525/netanyahu-lubnanda-gaz-pedalindan-ayagimizi-cekmiyoruz-1106020068.html
i̇ran
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/0f/1073573751_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_3c9ae2f95d602228637d9b067de9c295.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇ran, abd, mesud pezeşkiyan, internet
i̇ran, abd, mesud pezeşkiyan, internet

İran'da internet kısıtlamaları kaldırıldı

23:37 25.05.2026
İran bayrağı
İran bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2026
Abone ol
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın, internetin uluslararası erişime açılmasına yönelik kararı onayladığı bildirildi.
İran’ın yarı resmi haber ajansı Fars’ın geçtiği habere göre, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif başkanlığında gerçekleştirilen 'Sanal Alanı Düzenleme Kurulu' toplantısında kabul edilen karara onay verdi.
Söz konusu kararın, 'uluslararası internet bağlantısının sağlanmasını' kapsadığı belirtilirken, Pezeşkiyan’ın onayının ardından düzenlemenin uygulanması amacıyla İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığına iletildiği ifade edildi.
ABD-İsrail saldırılarının başladığı 28 Şubat'tan bu yana da İran'da 60 günden fazladır uluslararası internet erişimi bulunmuyor.​​​​​​​ Ülkedeki sıradan internet bağlantısı, ancak şifre kırıcı VPN uygulamalarının kullanılmasıyla mümkün oluyor.
Binyamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2026
DÜNYA
Netanyahu: Lübnan'da gaz pedalından ayağımızı çekmiyoruz
22:09
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала