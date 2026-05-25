İran'da internet kısıtlamaları kaldırıldı
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın, internetin uluslararası erişime açılmasına yönelik kararı onayladığı bildirildi. 25.05.2026, Sputnik Türkiye
İran’ın yarı resmi haber ajansı Fars’ın geçtiği habere göre, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif başkanlığında gerçekleştirilen 'Sanal Alanı Düzenleme Kurulu' toplantısında kabul edilen karara onay verdi.Söz konusu kararın, 'uluslararası internet bağlantısının sağlanmasını' kapsadığı belirtilirken, Pezeşkiyan’ın onayının ardından düzenlemenin uygulanması amacıyla İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığına iletildiği ifade edildi.ABD-İsrail saldırılarının başladığı 28 Şubat'tan bu yana da İran'da 60 günden fazladır uluslararası internet erişimi bulunmuyor. Ülkedeki sıradan internet bağlantısı, ancak şifre kırıcı VPN uygulamalarının kullanılmasıyla mümkün oluyor.
