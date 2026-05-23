Bakan Çiftçi: Gülistan Doku dosyasındaki firari şüpheli için iade süreci başlatıldı
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gülistan Doku soruşturmasının firari şüphelisi Umut Altaş'ın ABD'de gözaltına alındığını ve Türkiye'ye iadesi için diplomatik...
Bakan Çiftçi, Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin firari şüpheli Umut Altaş hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Çiftçi, kırmızı bültenle aranan Altaş’ın ABD’de gözaltına alındığını ve Türkiye’ye iade sürecinin başlatıldığını duyurdu.Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gülistan Doku dosyasında adaletin sağlanması için yürütülen çalışmaların uluslararası boyutta önemli bir aşamaya ulaştığını belirtti. Çiftçi, 21 Nisan 2026’da hakkında kırmızı bülten çıkarılan şüphelinin, Interpol başta olmak üzere çeşitli uluslararası güvenlik birimleriyle yürütülen koordinasyon sonucunda Amerika Birleşik Devletleri’nde yakalandığını ifade etti.Açıklamada, Interpol, FBI ve ABD İç Güvenlik Soruşturmaları Birimi ile eş zamanlı çalışma yürütüldüğü, firari şüphelinin hareket alanının adım adım takip edildiği ve New York bölgesindeki varlığının tespit edilmesiyle gözaltı sürecinin hızla tamamlandığı kaydedildi.Çiftçi, soruşturma kapsamında elde edilen teknik veriler, dijital analizler, açık kaynak araştırmaları ve medya görüntülerinin ilgili ülke makamlarıyla paylaşıldığını belirterek, bu gelişmenin yalnızca operasyonel bir başarı değil, Türkiye’nin uluslararası suçla mücadelede ulaştığı kapasitenin de göstergesi olduğunu söyledi.İçişleri Bakanı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının gelişmiş teknik imkanları sayesinde hiçbir suçlunun ülke sınırlarına güvenerek adaletten kaçamayacağını vurguladı. Çiftçi, yalnızca 1 Ocak-22 Mayıs tarihleri arasında 329 firari suçlunun yurt dışından Türkiye’ye iade edildiğini açıkladı.“Cezasızlık algısını besleyen hiçbir yapıya müsamaha göstermeyeceğiz” diyen Çiftçi, toplumsal vicdanı yaralayan hiçbir dosyanın karanlıkta kalmasına izin vermeyeceklerini belirtti.Gülistan Doku’nun ailesine de mesaj veren Bakan Çiftçi, “Hiçbir annenin gözyaşı, hiçbir babanın sessiz bekleyişi zamanın içinde kaybolmayacaktır. Maddi gerçek er ya da geç ortaya çıkarılacak” ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gülistan Doku soruşturmasının firari şüphelisi Umut Altaş’ın ABD’de gözaltına alındığını ve Türkiye’ye iadesi için diplomatik ile hukuki sürecin derhal başlatıldığını açıkladı.
