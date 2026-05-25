https://anlatilaninotesi.com.tr/20260525/bati-basini-ingiltere-savunma-bakani-healeynin-ucagi-rusya-yakinlarinda-sinyal-kesintisine-ugradi-1106003140.html
Batı basını: İngiltere Savunma Bakanı Healey'nin uçağı Rusya yakınlarında sinyal kesintisine uğradı
Batı basını: İngiltere Savunma Bakanı Healey'nin uçağı Rusya yakınlarında sinyal kesintisine uğradı
Sputnik Türkiye
İngiltere Savunma Bakanı Healey’yi taşıyan uçakta, Rusya sınırı yakınlarında seyrettiği sırada ciddi radyo ve GPS sinyal bozuklukları yaşandığı bildirildi. 25.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-25T11:43+0300
2026-05-25T11:43+0300
2026-05-25T11:43+0300
dünya
haberler
john healey
rusya
estonya
ins
i̇ngiltere
sinyal
radyo sinyalleri
gps
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/19/1106003126_0:22:3072:1750_1920x0_80_0_0_91d4aa0fc99551ec9a578bbcf13c9db5.jpg
İngiliz basınında askeri bir kaynağa dayandırılan habere göre Savunma Bakanı John Healey'nin uçağı, Estonya'nın güneydoğusunda görev yapan İngiliz askerlerini ziyaret ettikten sonra dönüş yoluna geçti. Uçak Rusya sınırına yakın bir konumdayken aniden uydu sinyali kesildi.'Pilotlar alternatif navigasyon sistemi kullandı'Haberde yer alan detaylarda, uçaktaki GPS navigasyon sisteminin yaklaşık üç saat süren yolculuk boyunca hiç çalışmadığı belirtildi.Sistemin yeniden devreye girmesi için ekipmanların sıfırlanması gerektiği ancak bunun uçuş sırasında mümkün olmadığı kaydedildi.Yaşanan bu teknik aksaklık nedeniyle pilotların yön bulabilmek için atalet seyrüsefer sistemini (INS) kullanmak zorunda kaldığı ifade edildi.'Uçakta üst düzey heyet vardı'Haberde ayrıca, sinyal kesintisinin yaşandığı esnada uçakta Savunma Bakanı Healey’nin yanı sıra askeri ve siyasi danışmanlar, bir korgeneral, iki fotoğrafçı ve bir muhabirin de bulunduğu aktarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260525/rusya-savunma-bakani-belousov-ozel-askeri-harekat-bolgesinde-dogu-askeri-grubu-birliklerini-1106001375.html
rusya
estonya
i̇ngiltere
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/19/1106003126_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cdc4dbcaa89c1660d9068d20ea416895.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
haberler, john healey, rusya, estonya, ins, i̇ngiltere, sinyal, radyo sinyalleri, gps
haberler, john healey, rusya, estonya, ins, i̇ngiltere, sinyal, radyo sinyalleri, gps
Batı basını: İngiltere Savunma Bakanı Healey'nin uçağı Rusya yakınlarında sinyal kesintisine uğradı
İngiltere Savunma Bakanı Healey’yi taşıyan uçakta, Rusya sınırı yakınlarında seyrettiği sırada ciddi radyo ve GPS sinyal bozuklukları yaşandığı bildirildi.
İngiliz basınında askeri bir kaynağa dayandırılan habere göre Savunma Bakanı John Healey'nin uçağı, Estonya'nın güneydoğusunda görev yapan İngiliz askerlerini ziyaret ettikten sonra dönüş yoluna geçti. Uçak Rusya sınırına yakın bir konumdayken aniden uydu sinyali kesildi.
'Pilotlar alternatif navigasyon sistemi kullandı'
Haberde yer alan detaylarda, uçaktaki GPS navigasyon sisteminin yaklaşık üç saat süren yolculuk boyunca hiç çalışmadığı belirtildi.
Sistemin yeniden devreye girmesi için ekipmanların sıfırlanması gerektiği ancak bunun uçuş sırasında mümkün olmadığı kaydedildi.
Yaşanan bu teknik aksaklık nedeniyle pilotların yön bulabilmek için atalet seyrüsefer sistemini (INS) kullanmak zorunda kaldığı ifade edildi.
'Uçakta üst düzey heyet vardı'
Haberde ayrıca, sinyal kesintisinin yaşandığı esnada uçakta Savunma Bakanı Healey’nin yanı sıra askeri ve siyasi danışmanlar, bir korgeneral, iki fotoğrafçı ve bir muhabirin de bulunduğu aktarıldı.