Batı basını: İngiltere Savunma Bakanı Healey'nin uçağı Rusya yakınlarında sinyal kesintisine uğradı

İngiltere Savunma Bakanı Healey’yi taşıyan uçakta, Rusya sınırı yakınlarında seyrettiği sırada ciddi radyo ve GPS sinyal bozuklukları yaşandığı bildirildi. 25.05.2026, Sputnik Türkiye

İngiliz basınında askeri bir kaynağa dayandırılan habere göre Savunma Bakanı John Healey'nin uçağı, Estonya'nın güneydoğusunda görev yapan İngiliz askerlerini ziyaret ettikten sonra dönüş yoluna geçti. Uçak Rusya sınırına yakın bir konumdayken aniden uydu sinyali kesildi.'Pilotlar alternatif navigasyon sistemi kullandı'Haberde yer alan detaylarda, uçaktaki GPS navigasyon sisteminin yaklaşık üç saat süren yolculuk boyunca hiç çalışmadığı belirtildi.Sistemin yeniden devreye girmesi için ekipmanların sıfırlanması gerektiği ancak bunun uçuş sırasında mümkün olmadığı kaydedildi.Yaşanan bu teknik aksaklık nedeniyle pilotların yön bulabilmek için atalet seyrüsefer sistemini (INS) kullanmak zorunda kaldığı ifade edildi.'Uçakta üst düzey heyet vardı'Haberde ayrıca, sinyal kesintisinin yaşandığı esnada uçakta Savunma Bakanı Healey’nin yanı sıra askeri ve siyasi danışmanlar, bir korgeneral, iki fotoğrafçı ve bir muhabirin de bulunduğu aktarıldı.

