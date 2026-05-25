Ev, dükkan ve arsa sahipleri dikkat: Emlak vergisi için son 7 gün

Ev, dükkan, arsa, tarla gibi taşınmazı olan herkesi ilgilendiren Emlak Vergisi ödemeleri için 7 günlük süre kaldı. 25.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-25T12:31+0300

Türkiye'de ev, arsa, dükkan sahibi olanları ilgilendiren Emlak Vergisi'nin ilk taksit ödemeleri için son tarih 1 Haziran 2026 olacak.Kurban Bayramı tatilinin yürürlüğe girmesi ve kamu kurumlarında çalışanların idari izinli sayılmasından dolayı belediye vezneleri hizmet vermeyebiliyor.Bu nedenle Emlak Vergisi'ni gecikme faiziyle birlikte ödemek istemeyenler, 1 Haziran 2026'yı beklemeden, belediyelerin online ödeme sistemleri, mobil bankacılık uygulamaları, internet bankacılığı ve e-Devlet entegrasyonlu tahsilat ekranları aracılığıyla banka kartı ya da kredi kartı kullanarak ödeme yapılıyor.Emlak vergisinden kimler muaf oluyor?Emekliler, hiçbir geliri olmayanlar, engelliler, gaziler, şehitlerin dul ve yetimleri Emlak Vergisi'nden muaf tutuluyor.Emlak vergisi muafiyetinden yararlanmak isteyenler için bazı şartlar da bulunuyor. Türkiye sınırları içinde sadece tek bir konuta sahip olunması (İmar barışı kapsamında yapı kayıt belgesi alınmış konutlar dahil) ve bu konutun brüt yüzölçümünün 200 metrekareyi aşmaması gerekiyor.

