https://anlatilaninotesi.com.tr/20260525/ev-dukkan-ve-arsa-sahipleri-dikkat-emlak-vergisi-icin-son-7-gun-1106005842.html
Ev, dükkan ve arsa sahipleri dikkat: Emlak vergisi için son 7 gün
Ev, dükkan ve arsa sahipleri dikkat: Emlak vergisi için son 7 gün
Sputnik Türkiye
Ev, dükkan, arsa, tarla gibi taşınmazı olan herkesi ilgilendiren Emlak Vergisi ödemeleri için 7 günlük süre kaldı. Kurban Bayramı tatili nedeniyle kapalı olan... 25.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-25T12:31+0300
2026-05-25T12:31+0300
2026-05-25T12:31+0300
ekonomi̇
türkiye
emlak
emlak vergisi
vergi cezası
vergi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0c/1096967920_0:158:3031:1863_1920x0_80_0_0_9026f8adc3f416d5082c1a4d81ed44b9.jpg
Türkiye'de ev, arsa, dükkan sahibi olanları ilgilendiren Emlak Vergisi'nin ilk taksit ödemeleri için son tarih 1 Haziran 2026 olacak.Kurban Bayramı tatilinin yürürlüğe girmesi ve kamu kurumlarında çalışanların idari izinli sayılmasından dolayı belediye vezneleri hizmet vermeyebiliyor.Bu nedenle Emlak Vergisi'ni gecikme faiziyle birlikte ödemek istemeyenler, 1 Haziran 2026'yı beklemeden, belediyelerin online ödeme sistemleri, mobil bankacılık uygulamaları, internet bankacılığı ve e-Devlet entegrasyonlu tahsilat ekranları aracılığıyla banka kartı ya da kredi kartı kullanarak ödeme yapılıyor.Emlak vergisinden kimler muaf oluyor?Emekliler, hiçbir geliri olmayanlar, engelliler, gaziler, şehitlerin dul ve yetimleri Emlak Vergisi'nden muaf tutuluyor.Emlak vergisi muafiyetinden yararlanmak isteyenler için bazı şartlar da bulunuyor. Türkiye sınırları içinde sadece tek bir konuta sahip olunması (İmar barışı kapsamında yapı kayıt belgesi alınmış konutlar dahil) ve bu konutun brüt yüzölçümünün 200 metrekareyi aşmaması gerekiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260525/bugun-bankalar-calisiyor-mu-borsa-bugun-acik-mi-1106000030.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0c/1096967920_168:0:2863:2021_1920x0_80_0_0_1507cca66e9a8378706e5b1ec5a3f5bf.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, emlak, emlak vergisi, vergi cezası, vergi
türkiye, emlak, emlak vergisi, vergi cezası, vergi
Ev, dükkan ve arsa sahipleri dikkat: Emlak vergisi için son 7 gün
Ev, dükkan, arsa, tarla gibi taşınmazı olan herkesi ilgilendiren Emlak Vergisi ödemeleri için 7 günlük süre kaldı. Kurban Bayramı tatili nedeniyle kapalı olan belediye vezneleri nedeniyle internetten ödeme yapılması öneriliyor.
Türkiye'de ev, arsa, dükkan sahibi olanları ilgilendiren Emlak Vergisi'nin ilk taksit ödemeleri için son tarih 1 Haziran 2026 olacak.
Kurban Bayramı tatilinin yürürlüğe girmesi ve kamu kurumlarında çalışanların idari izinli sayılmasından dolayı belediye vezneleri hizmet vermeyebiliyor.
Bu nedenle Emlak Vergisi'ni gecikme faiziyle birlikte ödemek istemeyenler, 1 Haziran 2026'yı beklemeden, belediyelerin online ödeme sistemleri, mobil bankacılık uygulamaları, internet bankacılığı ve e-Devlet entegrasyonlu tahsilat ekranları aracılığıyla banka kartı ya da kredi kartı kullanarak ödeme yapılıyor.
Emlak vergisinden kimler muaf oluyor?
Emekliler, hiçbir geliri olmayanlar, engelliler, gaziler, şehitlerin dul ve yetimleri Emlak Vergisi'nden muaf tutuluyor.
Emlak vergisi muafiyetinden yararlanmak isteyenler için bazı şartlar da bulunuyor. Türkiye sınırları içinde sadece tek bir konuta sahip olunması (İmar barışı kapsamında yapı kayıt belgesi alınmış konutlar dahil) ve bu konutun brüt yüzölçümünün 200 metrekareyi aşmaması gerekiyor.