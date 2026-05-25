Bugün bankalar çalışıyor mu? Borsa bugün açık mı?

2026-05-25T10:05+0300

25 Mayıs Pazartesi günü (bugün) bankalar ve borsaların açık olup olmadığı, bayram öncesinde banka müşterileri ve hisse yatırımcılarının gündeminde yer alıyor. Bankalarda özel işlerini halledecek olan vatandaşlar, pazartesi günü özel ve kamu bankalarının mesai saatlerini araştırıyor. Peki, bugün bankalar açık mı, kapalı mı? 25 Mayıs Pazartesi günü bankalar ve borsa çalışıyor mu?Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılması kararı idari izin kapsamında alındı. İdari izin kararları yalnızca devlet memurlarını ve kamu kurumlarını bağlıyor, özel sektörü kapsamıyor. Bankalar özel sektör statüsünde değerlendirildiği için resmi tatiller dışındaki idari izin günlerinde ise çalışmaya devam ediyor.Hem kamu bankaları (Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank) hem de özel bankalar 25 Mayıs Pazartesi günü tam gün açık olacak ve normal mesai saatlerinde hizmet verecek.Gişe işlemleri, nakit çekme/yatırma, kredi başvuruları ve hesap açma gibi tüm işlemler kesintisiz olarak yürütülecek.25 Mayıs Pazartesi borsa açık mı?Yatırımcıların en çok merak ettiği bir diğer kurum ise Borsa İstanbul oldu. Tıpkı bankalar gibi Borsa İstanbul da idari izin günlerinde kapanmıyor.Buna göre; Borsa İstanbul 25 Mayıs Pazartesi günü tam gün açık olacak.Yatırımcılar, hisse senedi alım ve satım işlemlerini standart seans saatleri 09.40 - 18.10 içerisinde olağan düzeninde gerçekleştirebilecek.

