Sputnik Türkiye, 25.05.2026
DSÖ açıkladı: Hantavirüslü gemi kaynaklı salgında son durum
Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Hollanda bandıralı"MV Hondius" isimli gemide ortaya çıkan hantavirüs vakalarıyla ilgili durumun... 25.05.2026, Sputnik Türkiye
14:16 25.05.2026
© Emin YoğurtcuoğluAtlas Okyanusu'ndaki bir gemide görülen hantavirüs vakaları
Atlas Okyanusu'ndaki bir gemide görülen hantavirüs vakaları
© Emin Yoğurtcuoğlu
Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Hollanda bandıralı"MV Hondius" isimli gemide ortaya çıkan hantavirüs vakalarıyla ilgili durumun şu an için istikrarlı olduğunu belirterek, ilgili tüm hükümetlerle yakın temas halinde kalmaya devam ettiklerini açıkladı.
DSÖ, Hondius gemisinde başlayan ve endişelere yol açan hantavirüs salgının durumu hakkında detaylı bilgi verdi.
Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Ghebreyesus, hantavirüsle ilgili DSÖ'ye şimdiye kadar 12 vaka ve 3 can kaybı bildirildiğini, 2 Mayıs'tan bu yana başka ölüm bildirilmediğini ifade etti.
Ghebreyesus, "(MV Hondius gemisi) Tüm yolcular ve mürettebat, gerektiğinde bakım almaları için karantinada ve yakından izleniyor. Durum şu an için istikrarlı. Tetikte olmaya ve ilgili tüm hükümetlerle yakın temas halinde kalmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Arjantin'den yola çıkan ve 10 Mayıs'ta Kanarya Adaları'nda yolcuları tahliye edilen Hollanda bandıralı "MV Hondius" gemisindeki vakalarla ilgili açıklama yapan DSÖ, küresel bir salgın riski görülmediğini bildirmişti.
Virüs nedeniyle bugüne kadar biri Alman, ikisi Hollandalı 3 yolcu hayatını kaybetti.

Hantavirüs

Hantavirüsün çoğunlukla kemirgenlerden bulaştığı biliniyor.
Kemirgenlerin kurumuş dışkı, idrar ve salyalarının karıştığı havanın solunması, bazen de kemirgen tarafından ısırılma ya da tırmalanmayla bulaşan virüs, ateş, yorgunluk ve kas ağrısı gibi semptomlara yol açıyor.
