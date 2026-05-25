Çin’den tıp tarihini değiştirecek buluş: Bir damla kandan kanser tespiti yapan cihaz geliştirildi
Sputnik Türkiye
Çinli bilim insanları, sadece bir damla kan kullanarak erken evre kanser hücrelerini tespit edebilen devrim niteliğinde bir cihaz geliştirdi. Geleneksel... 25.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-25T13:07+0300
hong kong, south china morning post, haberler, kanser, kanser tedavisi, kanser ilacı
Çinli bilim insanları, sadece bir damla kan kullanarak erken evre kanser hücrelerini tespit edebilen devrim niteliğinde bir cihaz geliştirdi. Geleneksel yöntemlere göre 10 bin kat daha hassas olan ve avuca sığabilen bu taşınabilir sistem, akciğer kanseri testlerinde yüzde 94,9 doğruluk oranına ulaştı. Buluş, evde kanser tarama dönemini başlatıyor.
Tıp dünyasında çığır açacak erken teşhis gelişmesi Çin'den geldi. Hong Kong merkezli South China Morning Post (SCMP) gazetesinin haberine göre, Çinli araştırmacılar sadece bir damla kan kullanarak kanseri başlangıç evresinde yakalayabilen yüksek teknolojili bir cihaz üretti. Hangzhou'daki Batı Üniversitesi (Westlake University) bünyesinde çalışmalarını sürdüren Wen Liaoyong liderliğindeki uzman bilim ekibi, geliştirdikleri bu sistemi uluslararası saygınlığa sahip Nature Photonics dergisinde yayımlayarak dünyaya duyurdu.
Geleneksel yöntemlerden 10 bin kat daha hassas
Geliştirilen bu yeni tıbbi cihaz, özellikle akciğer kanseri erken teşhisi konusunda mevcut tüm hastane teknolojilerini gölgede bırakıyor. Raporda yer alan verilere göre yeni sistem, kanda bulunan kanser biyobelirteçlerini saptamada geleneksel laboratuvar yöntemlerine kıyasla tam 10.000 kat daha hassas çalışıyor. Bu inanılmaz hassasiyet, kanserli hücrelerin henüz tümör oluşturmadan, yani tedavi şansının en yüksek olduğu en erken evrede yakalanmasını sağlıyor.
Buzdolabı boyutundaki laboratuvar avucunuzun i̇çine giriyor
Hastanelerde kanda kanser taraması yapmak için kullanılan mevcut geleneksel ekipmanlar genellikle çift kapılı bir buzdolabı boyutunda devasa alan kaplıyor. Dr. Wen Liaoyong ve ekibi ise bu hantal teknolojiyi tamamen dönüştürerek ele sığan küçük cihaz formuna getirmeyi başardı. Taşınabilir ve yüksek performanslı olan bu mikro cihaz, profesyonel kliniklerin yanı sıra gelecekte kişilerin kendi ev ortamlarında bile kolayca kanser taraması yapabilmesinin önünü açıyor.
Akciğer kanseri testlerinde yüzde 94.9 doğruluk oranı
Sistemin güvenilirliğini ve operasyonel yeteneklerini kanıtlamak adına, Batı Üniversitesi ekibi Xiamen Üniversitesi ile ortak bir çalışma yürüttü. Sıvı biyopsilerde yakalanması en zor kanser biyobelirteçleri arasında gösterilen ve akciğer kanseriyle doğrudan ilişkili olan küçük hücre dışı veziküller hedef alındı. Tam 171 klinik örnek üzerinde gerçekleştirilen testlerde, geleneksel laboratuvar yöntemleri %74,7 doğruluk oranı sağlarken, yeni cihaz yüzde 94,9 doğruluk oranı gibi rekor bir başarıya imza attı.
Tümör taramasının ötesinde geniş kullanım alanı
Bilimsel makalede aktarılan detaylara göre, bu biyosensör teknolojisinin yetenekleri sadece tümör taraması ve kanser tespiti ile de sınırlı kalmayacak. Avuç içi boyutundaki bu akıllı laboratuvar cihazının, tıp dünyasında farklı enfeksiyonlar, genetik rahatsızlıklar ve diğer kronik hastalıkların takibinde de çok daha geniş uygulama alanları bulacağı ve sağlık sektöründe yeni bir dönemi başlatacağı öngörülüyor.