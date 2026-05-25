Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260525/bangladeste-facia-bayram-oncesi-iscileri-tasiyan-kamyon-devrildi-15-kisi-hayatini-kaybetti-1106016584.html
Bangladeş’te facia: Bayram öncesi işçileri taşıyan kamyon devrildi, 15 kişi hayatını kaybetti
Bangladeş’te facia: Bayram öncesi işçileri taşıyan kamyon devrildi, 15 kişi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Bangladeş’te bayram öncesi yolculuk yapan işçileri taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu en az 15 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. 25.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-25T18:30+0300
2026-05-25T18:30+0300
dünya
bangladeş
trafik kazası
can kaybı
bayram
kurban bayramı
kamyon
işçi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/19/1106016252_0:97:1024:673_1920x0_80_0_0_9a6f7a7c18c1afb5a4d675c779e4b1f9.jpg
Bangladeş’in başkenti Dakka’nın yaklaşık 83 kilometre kuzeybatısında meydana gelen kazada, demir çubuk taşıyan ve fazla yolcu aldığı belirtilen bir kamyon kontrolden çıkarak devrildi.Polis yetkilileri, kazanın sabah saatlerinde meydana geldiğini ve çok sayıda kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiğini açıkladı.Yerel polis şefi Fuad Hossain, kamyonda çoğu gündelik işçi olan yolcuların bulunduğunu ve Kurban Bayramı öncesi ailelerinin yanına gitmeye çalıştıklarını söyledi.Görgü tanıkları, büyük bir gürültünün ardından olay yerine koştuklarını ve araç içinde sıkışan yolcuları kurtarmaya çalıştıklarını anlattı.Kazada yaralanan en az 10 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.170 milyondan fazla nüfusa sahip Bangladeş’te, kötü yol koşulları, trafik kurallarının yetersiz uygulanması ve deneyimsiz sürücüler nedeniyle her yıl binlerce kişi trafik kazalarında hayatını kaybediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260525/antalyada-iki-tur-minibusunu-carpisti-13-turist-yaralandi-1106002833.html
bangladeş
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/19/1106016252_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_47f1d3f5bbaf0e13f2190a939deef9e3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
bangladeş, trafik kazası, can kaybı, bayram, kurban bayramı, kamyon, işçi
bangladeş, trafik kazası, can kaybı, bayram, kurban bayramı, kamyon, işçi

Bangladeş’te facia: Bayram öncesi işçileri taşıyan kamyon devrildi, 15 kişi hayatını kaybetti

18:30 25.05.2026
© AP Photo / Sohel TalukderBangladeş'te kamyonun devrilmesi sonucu 15 kişi hayatını kaybetti.
Bangladeş'te kamyonun devrilmesi sonucu 15 kişi hayatını kaybetti. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2026
© AP Photo / Sohel Talukder
Abone ol
Bangladeş’te bayram öncesi yolculuk yapan işçileri taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu en az 15 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.
Bangladeş’in başkenti Dakka’nın yaklaşık 83 kilometre kuzeybatısında meydana gelen kazada, demir çubuk taşıyan ve fazla yolcu aldığı belirtilen bir kamyon kontrolden çıkarak devrildi.
Polis yetkilileri, kazanın sabah saatlerinde meydana geldiğini ve çok sayıda kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Yerel polis şefi Fuad Hossain, kamyonda çoğu gündelik işçi olan yolcuların bulunduğunu ve Kurban Bayramı öncesi ailelerinin yanına gitmeye çalıştıklarını söyledi.
Görgü tanıkları, büyük bir gürültünün ardından olay yerine koştuklarını ve araç içinde sıkışan yolcuları kurtarmaya çalıştıklarını anlattı.
Kazada yaralanan en az 10 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.
170 milyondan fazla nüfusa sahip Bangladeş’te, kötü yol koşulları, trafik kurallarının yetersiz uygulanması ve deneyimsiz sürücüler nedeniyle her yıl binlerce kişi trafik kazalarında hayatını kaybediyor.
Trafik kazası - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2026
TÜRKİYE
Antalya'da iki tur minibüsünü çarpıştı: 13 turist yaralandı
11:21
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала