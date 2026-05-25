Bangladeş’te facia: Bayram öncesi işçileri taşıyan kamyon devrildi, 15 kişi hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Bangladeş’te bayram öncesi yolculuk yapan işçileri taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu en az 15 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. 25.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-25T18:30+0300

Bangladeş’in başkenti Dakka’nın yaklaşık 83 kilometre kuzeybatısında meydana gelen kazada, demir çubuk taşıyan ve fazla yolcu aldığı belirtilen bir kamyon kontrolden çıkarak devrildi.Polis yetkilileri, kazanın sabah saatlerinde meydana geldiğini ve çok sayıda kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiğini açıkladı.Yerel polis şefi Fuad Hossain, kamyonda çoğu gündelik işçi olan yolcuların bulunduğunu ve Kurban Bayramı öncesi ailelerinin yanına gitmeye çalıştıklarını söyledi.Görgü tanıkları, büyük bir gürültünün ardından olay yerine koştuklarını ve araç içinde sıkışan yolcuları kurtarmaya çalıştıklarını anlattı.Kazada yaralanan en az 10 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.170 milyondan fazla nüfusa sahip Bangladeş’te, kötü yol koşulları, trafik kurallarının yetersiz uygulanması ve deneyimsiz sürücüler nedeniyle her yıl binlerce kişi trafik kazalarında hayatını kaybediyor.

