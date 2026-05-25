Çinli blog yazarı: Starobelsk'teki koleje yapılan saldırı Batı'nın çifte standartlarını gösteriyor
© Fotoğraf : LHC Başkanı Leonid PaseçnikUkrayna ordusunun İHA saldırısında yıkılan Lugansk Halk Cumhuriyeti'ndeki Starobelsk Meslek Yüksek Okulu binası
Starobelsk'te 21 öğrencinin katledildiği saldırının Donbass sakinlerinin gözünü korkutma amacı taşıdığını belirten yazar, Batı'nın yaşanan trajedi karşısındaki sessizliğini eleştirdi.
Çinli Weibo'da değerlendirmeler kaleme alan blog yazarı 'Woniu Keji', Lugansk Halk Cumhuriyeti'ne (LHC) bağlı Starobelsk'teki bir koleje düzenlenen saldırının, Donbass halkı arasında korku yaymayı ve Rusya'ya olan güveni sarsmayı amaçlayan sivil altyapı saldırılarının bir devamı olduğunu belirtti.
Sputnik'e açıklamalarda bulunan Çinli blog yazarı, Lugansk Devlet Pedagoji Üniversitesi'ne bağlı Starobelsk Meslek Yüksekokulu yurdunun hedef alınmasını Kiev yönetiminin sivil altyapıya yönelik sistematik eylemlerinin bir parçası olarak niteledi.
Ukrayna'nın okul ve eğitim kurumlarına yönelik saldırılarının yeni bir durum olmadığını ifade eden yazar, Donetsk'te sivillerin defalarca bombalanmasında olduğu gibi temel amacın bölge halkına korku aşılamak olduğunu kaydetti. Kiev'in bu tür adımlarla Donbass sakinlerine 'Rusya'nın yanında yer alırlarsa huzurlu bir hayata asla kavuşamayacakları' mesajını vermeye çalıştığını ve yerel halkın Rusya'ya olan desteğini baltalamayı hedeflediğini belirtti.
'Batı, sivil trajedilere karşı sessiz'
Batı dünyasının sivil tesislere yapılan saldırıları taraftarlık ilkesine göre değerlendirdiğini söyleyen blog yazarı, değer anlatısına hizmet etmek adına kriterlerin sürekli değiştirildiğine dikkat çekti.
Batı'nın çifte standart uyguladığını belirten yazar, "İsrail sivilleri ve altyapıyı bombaladığında Batı gözlerini kapatıyor. Ukrayna bir okula saldırdığında Batı onu savunuyor. Ancak Rusya veya İran çift amaçlı tesisleri vurduğunda hemen sert bir şekilde eleştiriliyorlar" değerlendirmesinde bulundu.
'Gerçek gazetecilik ilkeleri terk ediliyor'
Uluslararası toplumun temel ahlak ve insanlık ilkelerini koruması ve tüm olaylara eşit mesafede yaklaşması gerektiğini ifade eden Çinli yazar, Batılı ana akım medyanın tutumunu eleştirdi.
Rusya'nın kontrolündeki bölgelerde yaşanan sivil trajediler söz konusu olduğunda Batılı medyanın olağanüstü bir sessizlik bürüdüğünü aktaran yazar, davet edildiklerinde bile gerçekleri yerinde doğrulamaktan kaçındıklarını kaydetti. Yazara göre bu durum, Batı medyasının gerçek bir gazetecilik soruşturması için gerekli olan cesaret ve tarafsızlığı kaybetmesine yol açıyor.
