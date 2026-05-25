https://anlatilaninotesi.com.tr/20260525/kurban-bayraminda-hava-nasil-olacak-1105999394.html
Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak?
Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak?
Sputnik Türkiye
Kurban Bayramı süresince Türkiye genelinde yağışlı hava etkisini sürdürecek. Yoğun yağışlı bir dönemin hüküm sürdüğü birçok bölgede, aralıklarla sağanak ve gök... 25.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-25T09:36+0300
2026-05-25T09:36+0300
2026-05-25T09:36+0300
yaşam
meteoroloji genel müdürlüğü
bayram hava durumu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/05/1095912573_0:256:2733:1793_1920x0_80_0_0_657a83abdfa0a2e1f390d75dbe9ead36.jpg
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı süresince ülke genelinde etkili olacak hava durumuna ilişkin tahminlerini paylaştı. Açıklamaya göre hafta sonu ile gelecek haftanın ilk günlerinde Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Birçok bölgede aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.Meteoroloji’den bayram için sağanak yağış uyarısıTahminlere göre hava sıcaklıkları özellikle güney, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında seyredecek. Diğer bölgelerde ise sıcaklıkların genel olarak mevsim normalleri civarında olması bekleniyor.Bayram boyunca ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü öne çıkarken, yurdun büyük bölümünde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı değerlendiriliyor. Güney ve batı bölgelerde sıcaklıkların yer yer mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.Arife Günü hava durumu: Sağanak etkisini artıracakMeteoroloji’nin değerlendirmelerine göre arife gününde Türkiye'nin geniş kesimlerinde çok bulutlu hava görülecek. Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güneyi, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.Bayramın ilk gününde yağışların Marmara’nın doğusu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun büyük bölümünde etkili olması öngörülüyor. Güneydoğu Anadolu’da da aralıklı sağanak geçişleri bekleniyor.İkinci günde ise Güney Ege kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’nun güney kesimleri dışında kalan bölgelerde yağışlı havanın yurt genelinde etkisini artıracağı tahmin ediliyor.Bayramın üçüncü gününde de Kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu’nun güneyi dışında birçok bölgede aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.Dördüncü günde ise Trakya’nın batısı, Kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu’nun güneyi dışında kalan alanlarda yağışlı havanın etkisini sürdürmesi bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260525/tum-bolgelerde-yagis-bekleniyor-kiyilarda-kuvvetli-saganak-etkili-olacak-1105997757.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/05/1095912573_1:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3f88181b8d6ee117197a612fb2a37d40.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
meteoroloji genel müdürlüğü, bayram hava durumu
meteoroloji genel müdürlüğü, bayram hava durumu
Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak?
Kurban Bayramı süresince Türkiye genelinde yağışlı hava etkisini sürdürecek. Yoğun yağışlı bir dönemin hüküm sürdüğü birçok bölgede, aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Özellikle iç ve doğu bölgelerde yağışların zaman zaman kuvvetlenmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı süresince ülke genelinde etkili olacak hava durumuna ilişkin tahminlerini paylaştı. Açıklamaya göre hafta sonu ile gelecek haftanın ilk günlerinde Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Birçok bölgede aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.
Meteoroloji’den bayram için sağanak yağış uyarısı
Tahminlere göre hava sıcaklıkları özellikle güney, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında seyredecek. Diğer bölgelerde ise sıcaklıkların genel olarak mevsim normalleri civarında olması bekleniyor.
Bayram boyunca ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü öne çıkarken, yurdun büyük bölümünde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı değerlendiriliyor. Güney ve batı bölgelerde sıcaklıkların yer yer mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.
Arife Günü hava durumu: Sağanak etkisini artıracak
Meteoroloji’nin değerlendirmelerine göre arife gününde Türkiye'nin geniş kesimlerinde çok bulutlu hava görülecek. Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güneyi, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Bayramın ilk gününde yağışların Marmara’nın doğusu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun büyük bölümünde etkili olması öngörülüyor. Güneydoğu Anadolu’da da aralıklı sağanak geçişleri bekleniyor.
İkinci günde ise Güney Ege kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’nun güney kesimleri dışında kalan bölgelerde yağışlı havanın yurt genelinde etkisini artıracağı tahmin ediliyor.
Bayramın üçüncü gününde de Kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu’nun güneyi dışında birçok bölgede aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.
Dördüncü günde ise Trakya’nın batısı, Kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu’nun güneyi dışında kalan alanlarda yağışlı havanın etkisini sürdürmesi bekleniyor.