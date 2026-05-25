https://anlatilaninotesi.com.tr/20260525/kurban-bayraminda-hava-nasil-olacak-1105999394.html

Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak?

Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak?

Sputnik Türkiye

Kurban Bayramı süresince Türkiye genelinde yağışlı hava etkisini sürdürecek. Yoğun yağışlı bir dönemin hüküm sürdüğü birçok bölgede, aralıklarla sağanak ve gök... 25.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-25T09:36+0300

2026-05-25T09:36+0300

2026-05-25T09:36+0300

yaşam

meteoroloji genel müdürlüğü

bayram hava durumu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/05/1095912573_0:256:2733:1793_1920x0_80_0_0_657a83abdfa0a2e1f390d75dbe9ead36.jpg

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı süresince ülke genelinde etkili olacak hava durumuna ilişkin tahminlerini paylaştı. Açıklamaya göre hafta sonu ile gelecek haftanın ilk günlerinde Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Birçok bölgede aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.Meteoroloji’den bayram için sağanak yağış uyarısıTahminlere göre hava sıcaklıkları özellikle güney, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında seyredecek. Diğer bölgelerde ise sıcaklıkların genel olarak mevsim normalleri civarında olması bekleniyor.Bayram boyunca ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü öne çıkarken, yurdun büyük bölümünde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı değerlendiriliyor. Güney ve batı bölgelerde sıcaklıkların yer yer mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.Arife Günü hava durumu: Sağanak etkisini artıracakMeteoroloji’nin değerlendirmelerine göre arife gününde Türkiye'nin geniş kesimlerinde çok bulutlu hava görülecek. Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güneyi, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.Bayramın ilk gününde yağışların Marmara’nın doğusu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun büyük bölümünde etkili olması öngörülüyor. Güneydoğu Anadolu’da da aralıklı sağanak geçişleri bekleniyor.İkinci günde ise Güney Ege kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’nun güney kesimleri dışında kalan bölgelerde yağışlı havanın yurt genelinde etkisini artıracağı tahmin ediliyor.Bayramın üçüncü gününde de Kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu’nun güneyi dışında birçok bölgede aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.Dördüncü günde ise Trakya’nın batısı, Kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu’nun güneyi dışında kalan alanlarda yağışlı havanın etkisini sürdürmesi bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260525/tum-bolgelerde-yagis-bekleniyor-kiyilarda-kuvvetli-saganak-etkili-olacak-1105997757.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

meteoroloji genel müdürlüğü, bayram hava durumu