Bilim insanları Al Gore'un iklim kirliliği veri tabanında büyük hatalar keşfetti

ABD'deki Northern Arizona Üniversitesi'nin (NAU) yürüttüğü çalışmaya göre, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore'un kurucuları arasında yer aldığı İklim İzleri... 25.05.2026, Sputnik Türkiye

Al Gore'un kurucuları arasında yer aldığı Climate TRACE’in şehirlerdeki otomobil ve kamyon kaynaklı emisyon hesaplamaları incelendi. Araştırmacılar, söz konusu verileri resmi trafik ve enerji tüketim verileriyle kalibre edilen “Vulcan” isimli kara yolu emisyon veri tabanıyla karşılaştırdı.Çalışmanın başyazarı ve NAU Bilişim, Hesaplama ve Siber Sistemler Okulu (SICCS) profesörü Kevin Gurney, yapay zekâ tabanlı yeni emisyon takip sistemlerinin umut verici olduğunu ancak ciddi doğruluk sorunları taşıyabileceğini söyledi.Yüzde 70 hata payı varAraştırmaya göre Climate TRACE’in ABD şehirlerindeki araç kaynaklı CO2 emisyon tahminleri, Vulcan veri tabanına kıyasla ortalama yüzde 70 daha düşük çıktı. Araştırmacılar, bazı şehirlerde farkın çok daha yüksek olduğunu belirtti.Çalışmanın ortak yürütücülerinden Bilal Aslam, “Vulcan kara yolu verileri kusursuz değil ve yaklaşık yüzde 14’lük bir belirsizlik payı bulunuyor. Ancak bu oran, ABD’deki 260 şehrin araç kaynaklı CO2 emisyonlarını Climate TRACE veri tabanıyla karşılaştırdığımızda ortaya çıkan farklardan çok daha düşük” dedi.Araştırma görevlisi Pawlok Dass ise “Indianapolis ve Nashville gibi bazı şehirlerde emisyon verileri yüzde 90’dan fazla düşük hesaplandı” ifadelerini kullandı.Bilim insanları, eksik hesaplama sorununun yalnızca ABD ile sınırlı olmayabileceğini ve Climate TRACE veri tabanının diğer bölümlerinde de benzer sorunlar bulunabileceğini vurguladı.Araştırmacılar, yapay zekânın çevresel göstergelerin ölçümünde güçlü bir araç haline gelebileceğini ancak güvenilir sonuçlar için bilimsel titizlik, şeffaflık ve uzman denetiminin şart olduğunu belirtti.Çalışmada ayrıca Climate TRACE’in emisyon azaltım politikaları ve bütçe kararlarında daha sağlıklı kullanılabilmesi için çeşitli önerilere de yer verildi.Kevin Gurney, “Emisyonları hiçbir zaman tamamen kusursuz doğrulukla hesaplayamayacağız. Ancak politika yapıcılara ve kamuoyuna sunulan verilerin tarafsız olduğundan ve en yüksek bilimsel standartları karşıladığından emin olmalıyız. Aksi halde karar vericileri yanıltır ve iklim değişikliğiyle mücadelede kamu güvenini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalırız” değerlendirmesinde bulundu.

