13. yüzyılda yaşanan Güneş fırtınalarının izi bulundu

13. yüzyılda yaşanan güçlü bir Güneş fırtınasının izleri, hem Japonya'daki ağaç halkalarında hem de bir şairin günlüğünde ortaya çıktı. Keşif ileride Dünya'yı...

2026-05-25T11:06+0300

Japon bilim insanları, Japonya’daki ağaç halkalarında hem de bir şairin günlüğünde Güneş fırtınalarının izlerini buldu. Güneş’in geçmişte sanıldığından çok daha hareketli dönemler yaşadığını gösterirken, gelecekte Dünya’yı etkileyebilecek uzay hava olaylarını anlamak açısından da kritik önem taşıyor.Japonya’daki Okinawa Bilim ve Teknoloji Enstitüsü bünyesinde çalışan araştırmacılar, 1200-1204 yılları arasında Dünya’nın güçlü bir güneş proton olayıyla karşı karşıya kaldığını belirledi. Araştırmanın merkezinde ise hem doğa hem de tarih kayıtları yer aldı.Bilim insanları, kuzey Japonya’da bulunan ve 13. yüzyılın başlarına tarihlenen gömülü “asunaro” ağaçlarının halkalarını inceledi. Ağaç halkalarında, yüksek enerjili güneş parçacıklarının atmosferle çarpışması sonucu oluşan karbon-14 izotopunda olağan dışı artış tespit edildi. Bu artışın, yaklaşık 825 yıl önce yaşanan güçlü bir güneş proton olayının kanıtı olduğu değerlendirildi.Güneş proton olayları, Güneş patlamaları ve koronal kütle atımları sırasında ortaya çıkan çok yüksek enerjili proton yağmurları olarak biliniyor. Bu parçacıklar ışık hızının yaklaşık yüzde 90’ına ulaşabiliyor. Dünya’nın manyetik alanı gezegeni büyük ölçüde korusa da, çok güçlü olaylarda bazı parçacıklar atmosfere kadar ulaşabiliyor.Araştırmayı ilginç hale getiren detaylardan biri ise tarihi kayıtlar oldu. Ekip, çalışmalarına 1162-1241 yılları arasında yaşayan Japon saray şairi Fujiwara no Teika’nın günlüğünden başladı. “Meigetsuki” adlı günlükte şairin, 1204 yılının Şubat ayında Kyoto semalarında “kuzey göğünde kırmızı ışıklar” gördüğünü yazdığı ortaya çıktı.Bugün bu tür ışıkların kutup ışıkları yani aurora olduğu biliniyor. Ancak Kyoto’nun yaklaşık 35 derece kuzey enleminde bulunması nedeniyle, burada aurora görülmesi son derece sıra dışı kabul ediliyor. Bilim insanlarına göre bu durum, o dönemde çok güçlü bir uzay hava olayının yaşandığını gösteriyor. Aynı dönemde Çinli gökbilimcilerin de kırmızı aurora gözlemleri kaydettiği belirtildi.Araştırmacılar, ağaç halkalarındaki verileri inceleyerek o dönemde Güneş’in normalden çok daha aktif olduğunu da ortaya koydu. Günümüzde Güneş’in aktivite döngüsü ortalama 11 yıl sürerken, 13. yüzyılın başlarında bu döngünün yalnızca 7 ila 8 yıl sürdüğü hesaplandı. Bu da Güneş’in olağanüstü hareketli bir evreden geçtiğine işaret ediyor.Bilim insanlarına göre çalışmanın en önemli yanı, geçmişte yaşanan “orta ölçekli” ancak yine de tehlikeli güneş proton olaylarının artık daha net tespit edilebilmesi. Çünkü bu tür olaylar günümüzde yaşanacak olursa, uydular, iletişim sistemleri, elektrik şebekeleri ve astronotlar için ciddi risk oluşturabilir.Araştırmanın başındaki Hiroko Miyahara, bugüne kadar daha çok aşırı büyük güneş olaylarına odaklanıldığını belirterek, yeni yöntemin daha sık yaşanan ancak tespit edilmesi zor olayları anlamaya yardımcı olacağını söyledi.Bilim insanları, tarihin ve doğanın bıraktığı izlerin birlikte incelenmesinin, Güneş’in bilinmeyen geçmişini çözmede önemli bir anahtar olabileceğini vurguluyor.

