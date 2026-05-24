Bilgi Üniversitesi önünde öğrenci eylemi: Polis eyleme müdahale etti
Sputnik Türkiye
İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izninin kaldırılması kararının ardından öğrenciler, Eyüpsultan'daki kampüs önünde protesto düzenledi. Polis, bazı... 24.05.2026, Sputnik Türkiye
İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izninin kaldırılması kararının ardından öğrenciler, Eyüpsultan’daki kampüs önünde protesto düzenledi. Polis, bazı öğrencilere müdahalede bulundu.
Bilgi Üniversitesi Santralİstanbul Kampüsü girişinde toplanan öğrenciler, sloganlar atarak kapanma kararına tepki gösterdi.
Ellerinde pankart taşıyan bir grup, alkış ve ıslıklarla eylemlerini sürdürdü. Polis ekipleri kampüs çevresinde güvenlik önlemi alırken, üniversitenin ana giriş kapısı da kontrollü şekilde kapatıldı.
Kampüs önünde bekleyen bazı öğrencilere polis müdahale etti.