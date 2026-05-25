Ben-Gvir'den Netanyahu'ya: Trump'ın masasına vurup savaşa geri döneceğimizi söyle

İsrail'in Küresel Sumud Filosu aktivistlerine kötü muamelesiyle tüm dünyanın tepkisini çeken Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, ordunun Lübnan'ın başkenti... 25.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-25T14:13+0300

İran, ABD ile anlaşmaya yaklaşırken ve Tahran’ın şartları arasında Lübnan’daki savaşın da sona ermesi yer alırken, Ben-Gvir, X hesabından yaptığı paylaşımla, Lübnan'da saldırıların genişletilerek Beyrut'un hedef alınması tartışmalarına dahil oldu.Hizbullah'ın patlayıcı yüklü insansız hava aracı (İHA) saldırılarının normalleştirilmemesi gerektiğini savunan aşırı sağcı bakan, "Başbakanın (Netanyahu) Trump'ın masasına vurup ona Lübnan'da savaşa geri döneceğimizi bildirmesinin zamanı geldi" ifadesini kullandı.Ben-Gvir, "Lübnan'da elektriği kesmek, Zehrani'yi ele geçirmek için yoğun bir savaşa geri dönmek gerekiyor" iddiasında bulundu.Beyrut'a saldırılara başlama tartışmasıDün yapılan İsrail Güvenlik Kabinesi toplantısında, Netanyahu'nun, Lübnan'da İHA tehdidine acil çözüm bulunmasını istemesi üzerine Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in, "Kendimizi koruyamıyoruz; her insansız hava aracına karşılık Dahiye'de 10 binayı yıkmak zorundayız." ifadesini kullandığı aktarılmıştı.İsrail devlet televizyonu KAN, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in de Smotrich'in teklifine destek vererek "Hizbullah'ın patlayıcı dron tehdidine yanıt olarak Beyrut'taki binalara saldırı düzenlenmeli" dediğini kaydetmişti.

