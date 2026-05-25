‘Bayramı ancak İsrail tamamen çekildiğinde kutlayacağız’, Lübnan’da son durum ne?

Sputnik Türkiye

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, "Bayramı ancak İsrail'in topraklarımızdan tamamen çekildiği ve halkımızın topraklarına güvenli, onurlu şekilde geri döndüğünde kutlayacağız"

Selam, İsrail'in 1978'de işgal ettiği Lübnan'ın güneyinden 25 Mayıs 2000'de çekilmesinin yıl dönümü olan ‘Bağımsızlık ve Direniş Bayramı’ dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı.Açıklamada Selam, şunları kaydetti:Selam, "Bayramı ancak İsrail'in topraklarımızdan tamamen çekildiği ve halkımızın topraklarına güvenli, onurlu şekilde geri döndüğünde kutlayacağız" ifadesini kullandı.İranlı yetkili: Lübnan dahil İran Dışişleri Bakanlığı Meclis İşlerinden Sorumlu Genel Müdürü Hüseyin Nuşabadi, nükleer meseleler ve zenginleştirilmiş uranyum konusunun ABD'nin taahhütlerine bağlılığı karşılığında 60 günlük müzakere sürecinde inceleneceğini söyledi.Nuşabadi, İran'ın taleplerini "Lübnan dahil tüm cephelerde savaşın sona ermesi, dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması, deniz ablukasının kaldırılması ve ABD güçlerinin bölgeden çekilmesi, İran'ın petrol satışlarının serbest bırakılması" şeklinde sıraladı.Lübnan’da bilanço artıyorİsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik başlatılan savaşın ardından 2 Mart günü Lübnan’a saldırı ve kara işgalini genişletme eylemleri sonucu ölü sayısı 25 Mayıs itibarıyla en az 3 bin 151 olarak açıklandı.Lübnan Ulusal Haber Ajansı, sağlık bakanlığı verilerine dayanarak yaralı sayısı en az 9 bin 571 olarak açıkladı. Lübnan’da on binlerce kişi ise İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edildi.

