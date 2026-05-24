İsrail basını: Netanyahu’dan Trump’a İran anlaşması itirazı
2026-05-24T12:30+0300
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260524/iran-ile-abd-arasinda-60-gunluk-ateskes-gorusuluyor-detaylar-iki-ulkenin-basinina-yansidi-1105982376.html
i̇srail
i̇ran
lübnan
abd, i̇srail, i̇ran, lübnan, i̇srail kamusal yayın kuruluşu (kan), i̇srail güvenlik kabinesi, i̇ran dışişleri bakanlığı, donald trump, benyamin netanyahu
12:30 24.05.2026
İsrail basını, Başbakan Benyamin Netanyahu’nun ABD Başkanı Donald Trump’a İran ile yürütülen görüşmelerde özellikle Lübnan maddesi ve nükleer müzakerelerin ertelenmesi konusunda çekincelerini ilettiğini öne sürdü.
İsrail basını, Başbakan Benyamin Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump'a İran ile yürütülen görüşmelere ilişkin hem Lübnan maddesi hem de nükleer müzakerelerin ertelenmesi konusunda çekincelerini ilettiğini öne sürdü.
İsrail devlet televizyonu KAN'ın, 'müzakerelere ilişkin gelişmeler hakkında bilgi sahibi bir kaynağa' dayandırdığı haberine göre, Netanyahu ve İsrail güvenlik çevreleri, İran'ın zaman kazanmaya çalıştığını ve 60 gün sonra "yeniden uzlaşmaz bir tavır" ortaya koyacağını ileri sürdü.
Söz konusu kaynak, Lübnan'daki ateşkes ile İran'daki ateşkes arasında bağlantı olmaması gerektiğini savunan Netanyahu'nun ABD Başkanı Trump'a İran ile anlaşmaya ilişkin nükleer müzakerelerin ertelenmesi ve Lübnan'da ateşkes maddeleri konusundaki çekincelerini ifade ettiğini aktardı.
Haberde, Netanyahu'nun ısrarla yakın gelecekte İran'a saldırı olabileceğini söylemesine rağmen müzakerelerde bir sonraki adımın 60 gün sonra atılacak olmasının bu ihtimalin önüne geçtiği belirtildi.
Öte yandan, Netanyahu'nun, ABD-İran anlaşmasının yakın olduğuna ilişkin haberlerin gölgesinde bu akşam İsrail Güvenlik Kabinesi'ni toplayacağı kaydedildi. Toplantıya, Güvenlik Kabinesi bakanlarının ve bazı savunma şeflerinin katılacağı belirtildi.

İran-ABD görüşmeleri

İran Dışişleri Bakanlığı ve Müzakere Heyeti Sözcüsü İsmail Bekayi, Pakistan arabulucuğunda ABD ile devam eden görüşmelere ilişkin, "Anlaşmaya hem çok uzak hem de çok yakınız. Üzerinde ihtilaf bulunan konular hala mevcut. Şu anda mutabakat zaptını sonuçlandırmak için çaba gösteriyoruz." ifadelerini kullanmıştı.
ABD Başkanı Trump, nihai hale getirilmek üzere İran'la 'büyük oranda' bir anlaşma üzerinde görüşmeler yaptıklarını belirtmiş, "Anlaşmanın son unsurları ve detayları şu anda tartışılıyor ve kısa süre içinde duyurulacak" açıklamasında bulunmuştu.
İran ile ABD arasında 60 günlük ateşkes görüşülüyor: Detaylar iki ülkenin basınına yansıdı
10:00
