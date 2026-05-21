Aziz Yıldırım: '2 forvet alacağız'

"Futbol aklı konusunda eski sporculardan bir danışma kurulumuz olacak. Aynı şekilde basketbolda da Ömer Onan gelecek. Bütün branşlarda kulübün içindeki çocuklarımıza, değerlerimize sahip çıkacağız. Onları görevlendireceğiz.

Bunun dışında stadyumla ilgili arkadaşların bir çalışması var. Gerekli izinleri aldıktan sonra da yapımını inşallah bu süreçte başlatacağız. Bunun dışında yapmak istediklerimize gelirsek, ana tema olarak Fenerbahçe kurumsal bir kulüp yapısına kavuşacaktır.

Gelirlerimiz sürekli arttıracak bir yapılanma yapacağız. Taraftarlardan ekonomik güce katkı sağlayan organizasyonların içinde olmasını sağlayacağız. Bunun dışında kulübün yapısının yapboz durumundan sürekli bilgi üreten ve mevcut bilgileri kalıcı olarak aktaran bir yapıya dönüştürmeye çalışacağız.

Bizim tek hedefimiz Fenerbahçe'nin bu sene şampiyon olması. Şartlar uygun. Bizim iyi bir takımımız var ama takviyeye ihtiyacı var. Bu takviyeleri de arkadaşlar çalışıyorlar.

Kısa zamanda yerine getireceğiz. Bizim bir şansımız da iyi oyuncularımız dünya kupasına gitmiyorlar. 21 Temmuz'da Şampiyonlar Ligi maçı oynayacağız. Bu bizim için avantajdır. Bu avantajı yeni takviyelerle daha belirgin ve daha güçlü hale getireceğiz. Hem Şampiyonlar Ligi'ne kalmak için mücadele edeceğiz hem de Türkiye'deki veya diğer kupaları almak için iyi bir takım kurarak bunu başaracağız."