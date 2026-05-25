Göç İdaresi Başkanı değişti: Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Bazı bakanlık ve kamu kurumlarına ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Göç İdaresi Başkanı Hüseyin Kök yerine Muhammet Selami...
2026-05-25T01:13+0300
Göç İdaresi Başkanı değişti: Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
00:51 25.05.2026 (güncellendi: 01:13 25.05.2026)
Bazı bakanlık ve kamu kurumlarına ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Göç İdaresi Başkanı Hüseyin Kök yerine Muhammet Selami Yazıcı oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre;
Göç İdaresi Başkanlığı'na, İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Muhammet Selami Yazıcı atandı.
Göç İdaresi Başkan Yardımcısı Niyazi Ulugölge görevden alınırken yerine Murat Karakaya,
Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Davut Düzgün'ün yerine ise İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Türköz getirildi.
İçişleri Bakanlığı'nda açık bulunan Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü'ne aynı yerin Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Balıkçılar,
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na ise Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Dairesi Başkanı Levent Yazıcı atandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Barınma ve Yapım İşleri Genel Müdürü Ahmet Nehar Poçan görevden alınırken yerine Elif Bağ getirildi.