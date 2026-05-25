https://anlatilaninotesi.com.tr/20260525/altin-fiyatlari-yukseliste-fiyatlarda-son-durum-ne-1105999326.html
Altın fiyatları yükselişte: Fiyatlarda son durum ne?
Altın fiyatları yükselişte: Fiyatlarda son durum ne?
Sputnik Türkiye
Altın fiyatları Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını sağlayacak anlaşma ihtimaliyle yeniden yükseldi. Ons altın 4 bin 580 doları görürken, gram altın ise 6 bin... 25.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-25T09:32+0300
2026-05-25T09:32+0300
2026-05-25T09:32+0300
ekonomi̇
altın
ons altın
gram altın
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/1c/1103084316_0:481:1024:1057_1920x0_80_0_0_aad8493ea43c5b9345e8e067e4e8681a.png
Altın, ABD ile İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden açacak bir anlaşmaya yaklaştığına dair işaretlerin enflasyon endişelerini hafifletmesiyle yükseldi. Altın, Pazartesi günü ons başına 4 bin 600 dolara doğru yükselerek geçen haftaki kayıplarını telafi etti. ABD-İran arasında olası bir anlaşmaya ilişkin artan iyimserlik, enflasyon ve faiz artırımlarına dair endişeleri hafifletti.Külçe altın yüzde 1,6'ya kadar değer kazanarak ons başına yaklaşık 4.580 dolara çıktı ve geçen haftaki sınırlı kaybını geri aldı.Gram altın ne kadar?Onsu takip eden gram altın Gram altın güne 6 bin 677 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 677 lira, en yüksek de 6 bin 733 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 707 liradan alıcı buluyor.Çeyrek altın ne kadar?Çeyrek altın 10 bin 944 TL'den Cumhuriyet altını ise 43 bin 639 TL'den işlem görüyor.Altın şubattan sonra düştüAltın, şubat ayı sonunda başlayan çatışmalardan bu yana yaklaşık yüzde 13 gerilemiş durumda. İran savaşı nedeniyle enerji fiyatlarının sert yükselmesi, yatırımcıların faiz artışı beklentilerini güçlendirdi. Para piyasaları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aralık ayına kadar faiz artırımlarına başlamasını neredeyse kesin olarak fiyatlıyor. Yüksek faiz oranları ise faiz getirisi olmayan altın üzerinde baskı oluşturuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260511/altin-haftaya-dususle-basladi-gram-altin-ne-kadar-altinda-dusus-surer-mi-1105634857.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/1c/1103084316_0:385:1024:1153_1920x0_80_0_0_b849a38a733501ba462659f8b08555a5.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
altın, ons altın, gram altın
altın, ons altın, gram altın
Altın fiyatları yükselişte: Fiyatlarda son durum ne?
Altın fiyatları Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını sağlayacak anlaşma ihtimaliyle yeniden yükseldi. Ons altın 4 bin 580 doları görürken, gram altın ise 6 bin 695 TL ile yükselişini sürdürüyor
Altın, ABD ile İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden açacak bir anlaşmaya yaklaştığına dair işaretlerin enflasyon endişelerini hafifletmesiyle yükseldi.
Altın, Pazartesi günü ons başına 4 bin 600 dolara doğru yükselerek geçen haftaki kayıplarını telafi etti. ABD-İran arasında olası bir anlaşmaya ilişkin artan iyimserlik, enflasyon ve faiz artırımlarına dair endişeleri hafifletti.
Külçe altın yüzde 1,6'ya kadar değer kazanarak ons başına yaklaşık 4.580 dolara çıktı ve geçen haftaki sınırlı kaybını geri aldı.
Onsu takip eden gram altın Gram altın güne 6 bin 677 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 677 lira, en yüksek de 6 bin 733 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 707 liradan alıcı buluyor.
Çeyrek altın 10 bin 944 TL'den Cumhuriyet altını ise 43 bin 639 TL'den işlem görüyor.
Altın şubattan sonra düştü
Altın, şubat ayı sonunda başlayan çatışmalardan bu yana yaklaşık yüzde 13 gerilemiş durumda. İran savaşı nedeniyle enerji fiyatlarının sert yükselmesi, yatırımcıların faiz artışı beklentilerini güçlendirdi. Para piyasaları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aralık ayına kadar faiz artırımlarına başlamasını neredeyse kesin olarak fiyatlıyor. Yüksek faiz oranları ise faiz getirisi olmayan altın üzerinde baskı oluşturuyor.