Altın fiyatları yükselişte: Fiyatlarda son durum ne?

Sputnik Türkiye

Altın fiyatları Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını sağlayacak anlaşma ihtimaliyle yeniden yükseldi. Ons altın 4 bin 580 doları görürken, gram altın ise 6 bin... 25.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-25T09:32+0300

Altın, ABD ile İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden açacak bir anlaşmaya yaklaştığına dair işaretlerin enflasyon endişelerini hafifletmesiyle yükseldi. Altın, Pazartesi günü ons başına 4 bin 600 dolara doğru yükselerek geçen haftaki kayıplarını telafi etti. ABD-İran arasında olası bir anlaşmaya ilişkin artan iyimserlik, enflasyon ve faiz artırımlarına dair endişeleri hafifletti.Külçe altın yüzde 1,6'ya kadar değer kazanarak ons başına yaklaşık 4.580 dolara çıktı ve geçen haftaki sınırlı kaybını geri aldı.Gram altın ne kadar?Onsu takip eden gram altın Gram altın güne 6 bin 677 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 677 lira, en yüksek de 6 bin 733 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 707 liradan alıcı buluyor.Çeyrek altın ne kadar?Çeyrek altın 10 bin 944 TL'den Cumhuriyet altını ise 43 bin 639 TL'den işlem görüyor.Altın şubattan sonra düştüAltın, şubat ayı sonunda başlayan çatışmalardan bu yana yaklaşık yüzde 13 gerilemiş durumda. İran savaşı nedeniyle enerji fiyatlarının sert yükselmesi, yatırımcıların faiz artışı beklentilerini güçlendirdi. Para piyasaları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aralık ayına kadar faiz artırımlarına başlamasını neredeyse kesin olarak fiyatlıyor. Yüksek faiz oranları ise faiz getirisi olmayan altın üzerinde baskı oluşturuyor.

