Altın haftaya düşüşle başladı: Gram altın ne kadar? Altında düşüş sürer mi?

Sputnik Türkiye

ABD ve İran arasındaki barış görüşmelerinin tıkanıp savaş çanlarının yeniden duyulmasıyla birlikte altın fiyatları düşüşe geçti. 11.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-11T09:41+0300

Altın fiyatları ons başına 4 bin 700 doların altına düşerek, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın barış teklifine verdiği yanıtı "kesinlikle kabul edilemez" olarak nitelendirmesinin ardından geçen haftaki kazanımlarının bir kısmını geri verdi ve enflasyon baskılarıyla ilgili endişeleri sürdürdü.Washington ve Tahran arasında düşmeyen tansiyon, ABD ile İran arasındaki barış görüşmelerinde ilerleme sağlanamaması ve yükselen petrol fiyatlarının enflasyon ile faiz beklentilerini artırması, altın fiyatlarında düşüşe neden oldu. Ons altın yüzde 1 gerilerken, bu düşüş gram altın tarafına da yansıdı.ONS altın fiyatlarıOns altın güne 4 bin 697 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 668 dolar, en yüksek de 4 bin 705 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 674 dolardan işlem geçiyor.Gram altın ne kadar?Gram altın yaklaşık yüzde 1 değer kaybederek 6 bin 811 TL seviyelerine kadar çekildi.Gram altın güne 6 bin 849 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 811 lira, en yüksek de 6 bin 864 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 820 liradan alıcı buluyor.Çeyrek altın ne kadar?Çeyrek altın 11 bin 43 liradan işlem görüyor.Risk ne kadar sürecek?KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, piyasaların kısa vadeli barış umutlarını kaybetmeye başladığını belirterek, ham petrol fiyatlarında görülen yeni yükseliş dalgasının altın üzerinde baskı oluşturduğunu söyledi.Öte yandan ABD Merkez Bankası’nın (Fed) cuma günü yayımladığı altı aylık finansal istikrar raporunda, İran savaşı ve bunun petrol arzı ile fiyatları üzerindeki etkisinin küresel finansal istikrar açısından en büyük risklerden biri haline geldiği vurgulandı.

