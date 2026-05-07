Akkuyu NGS’de dev adım: 2. güç ünitesinin i̇şletmeye alma i̇zni çıktı

Sputnik Türkiye

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) inşaatında tarihi bir eşik daha aşıldı. Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK), Akkuyu NGS'nin 2. Güç Ünitesi'ni işletmeye alma... 07.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-07T16:52+0300

Türkiye’nin enerji bağımsızlığı yolundaki en stratejik projelerinden biri olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde (NGS) kritik bir gelişme yaşandı. Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK), Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom tarafından inşa edilen santralin 2. Güç Ünitesi için işletmeye alma iznini onayladı. Bu izinle birlikte AKKUYU NÜKLEER A.Ş., ünitenin devreye alınmasına yönelik teknik hazırlıklara ve aşamalı ayar işlemlerine başlama yetkisi kazandı.22 bin sayfalık dev başvuru dosyasıİşletmeye alma izni süreci, titiz bir denetim ve hazırlık aşamasının ardından tamamlandı. AKKUYU NÜKLEER A.Ş., Mayıs 2025’te başlayan süreç kapsamında NDK’ya, ünitenin eğitim süreçlerinden teknolojik prosedürlerine kadar her ayrıntıyı içeren 22 bin sayfayı aşkın belge sundu. Yapılan incelemeler sonucunda projenin Türkiye’deki mevzuata ve uluslararası nükleer güvenlik standartlarına tam uyum sağladığı tescil edildi.Aşamalı kontrol ve ekipman ayarları başlıyorKararın ardından açıklamalarda bulunan AKKUYU NÜKLEER A.Ş. Genel Müdürü Sergei Butckikh, "İşletmeye alma izninin alınması, başvuru belgelerinin hazırlanmasına ilişkin gerekliliklere uyulduğunu teyit ediyor" dedi. Butckikh, bu aşamadan sonra uzman ekiplerin 2. Güç Ünitesi'ndeki ekipmanların aşamalı kontrol ve ayarlama işlemlerine vakit kaybetmeden başlayacağını belirtti. Ünite bünyesinde yapılacak tüm işlemler, doğrudan NDK denetimine tabi olacak.Türkiye’nin i̇lk nükleer güç santrali: Akkuyu NGSTürkiye Cumhuriyeti’nin ilk nükleer enerji projesi olma özelliğini taşıyan Akkuyu NGS, her biri 1200 MW kapasiteli toplam dört güç ünitesinden oluşuyor. Rus tasarımı 3+ Nesil VVER reaktörleri ile donatılan santral, küresel nükleer endüstrideki "Yap-Sahip Ol-İşlet" modeliyle hayata geçirilen ilk proje olma niteliğini taşıyor. Projenin tam kapasiteyle devreye girmesiyle, Türkiye’nin enerji arz güvenliğine devasa bir katkı sağlanması hedefleniyor.

