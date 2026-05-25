AK Parti'nin bayramlaşma programı belli oldu
AK Parti’nin Kurban Bayramı kapsamındaki siyasi partiler arası bayramlaşma programı belli oldu. Program kapsamında 16 siyasi parti AK Parti heyeti tarafından... 25.05.2026, Sputnik Türkiye
21:01 25.05.2026
AK Parti’nin Kurban Bayramı kapsamındaki siyasi partiler arası bayramlaşma programı belli oldu. Program kapsamında 16 siyasi parti AK Parti heyeti tarafından kabul edilecek ve ziyaret edilecek.
Kurban Bayramı'nda sırasıyla gazeteci Emrah Özcan'ın haberine göre; CHP, MHP, HÜDA PAR, ANAP, BBP, DSP, İYİ Parti, Vatan Partisi, DEM Parti, DYP, Saadet Partisi, Yeniden Refah Partisi, Gelecek Partisi, Anahtar Parti, DEVA Partisi ve Türkiye İttifakı Partisi heyetleri ağırlanacak.

Bayramlaşma programında kabul edilecek siyasi partiler şu şekilde:

1- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) — 09.30 – 09.45
2- Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) — 09.50 – 10.05
3- Hür Dava Partisi (HÜDA-PAR) — 10.10 – 10.25
4- Anavatan Partisi — 10.30 – 10.45
5- Büyük Birlik Partisi (BBP) — 10.50 – 11.05
6- Demokratik Sol Parti (DSP) — 11.10 – 11.25
7- İYİ Parti — 11.30 – 11.45
8- Vatan Partisi — 12.10 – 12.25
9- Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) — 12.30 – 12.45
10- Doğru Yol Partisi (DYP) — 12.50 – 13.05
11- Saadet Partisi — 13.10 – 13.25
12- Yeniden Refah Partisi — 13.30 – 13.45
13- Gelecek Partisi — 13.50 – 14.05
14- Anahtar Parti (A Parti) — 14.10 – 14.25
15- Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA Partisi) — 14.30 – 14.45
16- Türkiye İttifakı Partisi — 14.50 – 15.05
Siyasi isimlerin Kurban Bayramı programı belli oldu
