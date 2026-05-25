https://anlatilaninotesi.com.tr/20260525/ak-partinin-bayramlasma-programi-belli-oldu-1106019209.html

AK Parti'nin bayramlaşma programı belli oldu

AK Parti'nin bayramlaşma programı belli oldu

Sputnik Türkiye

AK Parti’nin Kurban Bayramı kapsamındaki siyasi partiler arası bayramlaşma programı belli oldu. Program kapsamında 16 siyasi parti AK Parti heyeti tarafından... 25.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-25T21:01+0300

2026-05-25T21:01+0300

2026-05-25T21:01+0300

poli̇ti̇ka

ak parti

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

chp genel merkezi

kurban

kurban bayramı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/18/1104455321_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_d969bbd4f5d0d86ff1918153fa5eef98.jpg

AK Parti'nin bayramlaşma programı belli oldu.Kurban Bayramı'nda sırasıyla gazeteci Emrah Özcan'ın haberine göre; CHP, MHP, HÜDA PAR, ANAP, BBP, DSP, İYİ Parti, Vatan Partisi, DEM Parti, DYP, Saadet Partisi, Yeniden Refah Partisi, Gelecek Partisi, Anahtar Parti, DEVA Partisi ve Türkiye İttifakı Partisi heyetleri ağırlanacak.Bayramlaşma programında kabul edilecek siyasi partiler şu şekilde:1- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) — 09.30 – 09.452- Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) — 09.50 – 10.053- Hür Dava Partisi (HÜDA-PAR) — 10.10 – 10.254- Anavatan Partisi — 10.30 – 10.455- Büyük Birlik Partisi (BBP) — 10.50 – 11.056- Demokratik Sol Parti (DSP) — 11.10 – 11.257- İYİ Parti — 11.30 – 11.458- Vatan Partisi — 12.10 – 12.259- Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) — 12.30 – 12.4510- Doğru Yol Partisi (DYP) — 12.50 – 13.0511- Saadet Partisi — 13.10 – 13.2512- Yeniden Refah Partisi — 13.30 – 13.4513- Gelecek Partisi — 13.50 – 14.0514- Anahtar Parti (A Parti) — 14.10 – 14.2515- Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA Partisi) — 14.30 – 14.4516- Türkiye İttifakı Partisi — 14.50 – 15.05

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260525/siyasi-isimlerin-kurban-bayrami-programi-belli-oldu-1106009209.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ak parti, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), chp genel merkezi, kurban, kurban bayramı