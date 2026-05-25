Abdulkadir Selvi: 'İmamoğlu masayı devirdi CHP’yi bölecek'
08:13 25.05.2026 (güncellendi: 08:15 25.05.2026)
Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi
Mutlak butlan kararı sonrası CHP Genel Merkezi dün olaylı bir şekilde tahliye edildi. Gazeteci Abdulkadir Selvi bugünkü yazısında "Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel diyalog içinde CHP’yi bu süreçten yara almadan çıkarabilirdi, ama Ekrem İmamoğlu müdahale ederek masayı devirdi" ifadelerini kullandı.
'İmamoğlu masayı devirdi CHP’yi bölecek' başlıklı köşe yazısında Abdulkadir Selvi şunları kaydetti:
"Halef-selef CHP genel başkanları Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel diyalog içinde CHP’yi bu süreçten yara almadan çıkarabilirdi, ama Ekrem İmamoğlu müdahale ederek masayı devirdi."
"CHP, bu süreci hasar almadan atlatabilirdi. Bunu sağlayacak kişiler ise Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu’ydu. Ancak CHP’de iki başlı değil, üç başlı yapı var. CHP, Özgür Özel tarafından yönetilmiyor. CHP, Silivri’den yönetiliyor. CHP’de son söz sahibi Özgür Özel değil, Ekrem İmamoğlu."
"Özgür Özel’in kriz toplantısı sürerken, Ekrem İmamoğlu’ndan direniş çağrısı yapan açıklama geldi. Ekrem İmamoğlu, avukatları aracılığıyla Özgür Özel’e direniş kararını bildirdi. Artık Özgür Özel’in bir politika belirlemesinin imkânı kalmamıştı.
Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında yapılan telefon görüşmesi ile diyalog umudu doğdu. Ama Ekrem İmamoğlu direniş konusunda kesin kararlıydı. İstanbul İl Örgütü’ne Gürsel Tekin çağrı heyeti olarak atandığında da Özgür Çelik ile bir araya gelmek üzerine anlaşmışlardı. O zaman da Ekrem İmamoğlu devreye girerek “direniş” kararı almıştı."
"Kılıçdaroğlu’na üzücü bir haberim olacak. Ekrem İmamoğlu, CHP’yi bölecek. İmamoğlu partisi kuruldu bile. CHP’den meşru bir gerekçe oluşturarak ayrılmayı planlıyordu. Polis zoruyla CHP Genel Merkezi’ne girilmesi Ekrem İmamoğlu’nun istediği hikâyeyi yazmasına fırsat verdi. Ekrem İmamoğlu, 50-70 arasında bir milletvekilini CHP’den koparıp kendi partisine geçirecek."