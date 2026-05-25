Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260525/abdulkadir-selvi-imamoglu-masayi-devirdi-chpyi-bolecek-1105999079.html
Abdulkadir Selvi: 'İmamoğlu masayı devirdi CHP’yi bölecek'
Abdulkadir Selvi: 'İmamoğlu masayı devirdi CHP’yi bölecek'
Sputnik Türkiye
Mutlak butlan kararı sonrası CHP Genel Merkezi dün olaylı bir şekilde tahliye edildi. Gazeteci Abdulkadir Selvi bugünkü yazısında "Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel... 25.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-25T08:13+0300
2026-05-25T08:15+0300
poli̇ti̇ka
ekrem i̇mamoğlu
özgür özel
kemal kılıçdaroğlu
chp
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0a/19/1062671681_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_b7840a5454762aebf4e542d5b0658fc6.jpg
'İmamoğlu masayı devirdi CHP’yi bölecek' başlıklı köşe yazısında Abdulkadir Selvi şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260524/chp-binasinda-hareketlilik-kurultay-sorusturmasinda-9-kisi-tutuklandi4u-adli-kontrolle-serbest-1105982172.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0a/19/1062671681_55:0:1315:945_1920x0_80_0_0_eb713d09bdb09d3037cd50d261412845.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ekrem i̇mamoğlu, özgür özel, kemal kılıçdaroğlu, chp
ekrem i̇mamoğlu, özgür özel, kemal kılıçdaroğlu, chp

Abdulkadir Selvi: 'İmamoğlu masayı devirdi CHP’yi bölecek'

08:13 25.05.2026 (güncellendi: 08:15 25.05.2026)
© DHAHürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi
Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2026
© DHA
Abone ol
Mutlak butlan kararı sonrası CHP Genel Merkezi dün olaylı bir şekilde tahliye edildi. Gazeteci Abdulkadir Selvi bugünkü yazısında "Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel diyalog içinde CHP’yi bu süreçten yara almadan çıkarabilirdi, ama Ekrem İmamoğlu müdahale ederek masayı devirdi" ifadelerini kullandı.
'İmamoğlu masayı devirdi CHP’yi bölecek' başlıklı köşe yazısında Abdulkadir Selvi şunları kaydetti:
"Halef-selef CHP genel başkanları Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel diyalog içinde CHP’yi bu süreçten yara almadan çıkarabilirdi, ama Ekrem İmamoğlu müdahale ederek masayı devirdi."
"CHP, bu süreci hasar almadan atlatabilirdi. Bunu sağlayacak kişiler ise Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu’ydu. Ancak CHP’de iki başlı değil, üç başlı yapı var. CHP, Özgür Özel tarafından yönetilmiyor. CHP, Silivri’den yönetiliyor. CHP’de son söz sahibi Özgür Özel değil, Ekrem İmamoğlu."

"Özgür Özel’in kriz toplantısı sürerken, Ekrem İmamoğlu’ndan direniş çağrısı yapan açıklama geldi. Ekrem İmamoğlu, avukatları aracılığıyla Özgür Özel’e direniş kararını bildirdi. Artık Özgür Özel’in bir politika belirlemesinin imkânı kalmamıştı.

Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında yapılan telefon görüşmesi ile diyalog umudu doğdu. Ama Ekrem İmamoğlu direniş konusunda kesin kararlıydı. İstanbul İl Örgütü’ne Gürsel Tekin çağrı heyeti olarak atandığında da Özgür Çelik ile bir araya gelmek üzerine anlaşmışlardı. O zaman da Ekrem İmamoğlu devreye girerek “direniş” kararı almıştı."

"Kılıçdaroğlu’na üzücü bir haberim olacak. Ekrem İmamoğlu, CHP’yi bölecek. İmamoğlu partisi kuruldu bile. CHP’den meşru bir gerekçe oluşturarak ayrılmayı planlıyordu. Polis zoruyla CHP Genel Merkezi’ne girilmesi Ekrem İmamoğlu’nun istediği hikâyeyi yazmasına fırsat verdi. Ekrem İmamoğlu, 50-70 arasında bir milletvekilini CHP’den koparıp kendi partisine geçirecek."
Özgür Özel ve beraberindekiler Meclis'e yürüyor - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2026
POLİTİKA
CANLI | Emniyet güçleri CHP binasına girdi: Özgür Özel, CHP Genel Merkezi’ndeki açıklamasının ardından TBMM'ye yürüdü
Dün, 09:53
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала