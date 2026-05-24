CHP binasında hareketlilik: Kurultay soruşturmasında 9 kişi tutuklandı,4'ü adli kontrolle serbest
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın CHP'nin 38. Kurultayı'na ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 9 şüpheli tutuklanırken, 4 kişi... 24.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-24T09:53+0300
Başkent Ankara'daki CHP binasında sabah erken saatlerde hareketlilik sürüyor. Merkezde ufak çaplı bir arbede yaşandı. CHP Genel Merkezi'ne tahliye kararının tebliğ edileceği basına yansırken güvenlik güçleri, binanın çevresinde güvenlik kordonu oluşturdu. Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda delegelerin oy kullanma iradesine müdahale edildiği iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 13 kişiden 9'u tutuklandı.Açıklamada, "İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün yaptığı çalışmalar neticesinde 'Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet', 'rüşvet almak', 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak' suçlarını işlediği değerlendirilen 13 şüpheli gözaltına alınmış ve zanlıların İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Kilis ve Malatya'da bulunan adreslerinde arama, el koyma işlemi gerçekleştirilmiştir." ifadesine yer verildi.Gözaltına alınan Gülhan Aydın, Safi Karayalçın, Melda Tanışman Tutan, Hayati Kaya, Suat Dülger, Kalender Özdemir, Özkan Deniz, İbrahim Şahin, Umut Sapan, Mehmet Ayıp Demirbüken, Metin Kaya, Gaffar Çiçek ve Ayça Akpek Şenay'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.Hakimlik, Safi Karayalçın, Suat Dülger, Kalender Özdemir, Özkan Deniz, İbrahim Şahin, Umut Sapan, Metin Kaya, Gaffar Çiçek ve Mehmet Ayıp Demirbüken'in tutuklanmasına karar verdi.Ayça Aypek Şenay, Gülhan Aydın, Melda Tanışman Tutan ve Hayati Kaya hakkında ise adli kontrol tedbirine hükmedildi.Dün akşam geç saatlerde Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan ve beraberindeki heyet, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın CHP'nin 38. Kurultayı'na ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 9 şüpheli tutuklanırken, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmaya ilişkin adli sürecin sürdüğü bildirildi.
