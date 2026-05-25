13 ay içinde 3. ziyaret: Trump, sağlık sorularıyla karşı karşıya

ABD Başkanı Trump mükemmel sağlıkta olduğu iddialarını dile getiriyor ancak Amerikan basınına konuşan bağımsız doktorlar, Beyaz Saray’ın 13 ay içindeki üçüncü ziyareti öncesinde önemli sorulara cevap vermediğini söylüyor.

2026-05-25T19:02+0300

ABD Başkan Donald Trump’ın yarın, 13 ay içindeki üçüncü planlı sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor. Bağımsız doktorlar, neredeyse 80 yaşındaki Trump'ın sağlık ve fiziksel yeterliliği konusunda sürekli sorular olduğunu belirtiyor.Bugüne kadar göreve başlayan en yaşlı başkan olan Trump, Beyaz Saray’ın bu ayın başlarında açıkladığına göre tıbbi ve diş muayenesi için Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi’ni ziyaret edecek. Trump, yıllık fiziksel muayenesi için Nisan 2025’te Walter Reed’e gitmiş ve ekim ayında yetkililerin “planlı takip” olarak nitelendirdiği bir ziyarette daha bulunmuştu. Ziyaretten neredeyse üç ay sonra Trump ve Beyaz Saray, bilgisayarlı tomografi (CT) taraması yaptırdığını açıkladı. Doktoru Sean Barbabella, bu görüntülemeyi kalp-damar sorunlarını kesin olarak dışlamak için önleyici bir tedbir olarak tanımladı.ABD’de başkanların sağlık rutini nasıl?ABD’de başkanların sağlık bakımı şu şekilde işliyor:Trump ile ilgili soru işaretleri neler?The Washington Post’a konuşan Kuhlman ve diğer doktorlar, Trump’ın son Walter Reed ziyaretine giderken odaklandıkları birkaç soruyu şöyle sıraladı:Trump, demans veya bilişsel gerilemeyi taramak için kullanılan Montreal Bilişsel Değerlendirme testindeki performansıyla övünüyor. ABD başkanı, ilk döneminde zihinsel sağlığıyla ilgili sürekli sorular nedeniyle bu teste yönlendirildiğini söylüyor.Demokratlar, Trump’ın bazen şok edici açıklamalarına (örneğin İran’da ‘bir uygarlığı bitirme’ tehdidi) atıfta bulunarak bağımsız tıbbi değerlendirme talep ediyor. Bazı doktorlar ise başkanın yaşı göz önüne alındığında daha kapsamlı bilişsel testlerin gerekli olduğunu söylüyor.

