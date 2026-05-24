Yabancı medya temsilcileri, Ukrayna'nın 21 öğrenciyi katlettiği koleje gidiyor: Türk gazeteciler de var

Rusya, Ukrayna ordusunun gerçekleştirdiği saldırının sonuçlarını yerinde göstermek için yabancı medya mensuplarını trajedinin yaşandığı noktaya götürüyor. 24.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-24T11:08+0300

2026-05-24T11:46+0300

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna ordusunun vurduğu ve 21 öğrenciyi katlettiği Lugansk Halk Cumhuryeti'nin (LHC) Starobelsk kentindeki koleje 50'den fazla yabancı gazetecinin hareket ettiğini açıkladı.Telegram hesabından açıklama yapan Zaharova, "Bugün LHC'ye 19 yabancı ülkeden medya temsilcileri geldi. Bunlar arasında Avusturya, Brezilya, İngiltere, Macaristan, Venezuela, Almanya, Yunanistan, İspanya, İtalya, Katar, Çin, Küba, Lübnan, BAE, Pakistan, ABD, Türkiye, Finlandiya ve Fransa var" dedi.Tokyo yönetiminin Japon gazetecilerin bu ziyarete katılmasına yasak getirdiğini belirten Zaharova, "BBC bunu resmi olarak reddetti. CNN ise 'tatilde' olduğunu belirtti" ifadelerini kullandı.LHC Başkanı Leonid Paseçnik, cuma günü yaptığı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Lugansk Devlet Pedagoji Üniversitesine bağlı Starobelsk Meslek Yüksekokulunun eğitim ve yurt binalarını hedef aldığını bildirmişti.Rusya Soruşturma Komitesi tarafından paylaşılan bilgilere göre, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri saldırıyı uçak tipi 4 adet İHA ile gerçekleştirmişti. Saldırı esnasında yurt binasında 86 öğrenci ve 1 personelin bulunduğu tespit edilmişti.21 öğrencinin öldürüldüğü, 42 öğrencinin yaralandığı saldırı nedeniyle LHC'de 24 ve 25 Mayıs'ta yas ilan edilmişti.

