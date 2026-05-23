Rus Senatör Puşkov: BBC ve CNN Starobelsk’e gitmeyi reddetti, gerçeği aktarmak istemiyorlar
Rus senatör Aleksey Puşkov, BBC ve CNN'in Starobelsk'teki öğrenci yurduna yönelik saldırı sonrası olay yerine gitmeyi reddettiğini belirterek, iki kanalın da... 23.05.2026, Sputnik Türkiye
Rus Senatör Puşkov: BBC ve CNN Starobelsk’e gitmeyi reddetti, gerçeği aktarmak istemiyorlar
Rus senatör Aleksey Puşkov, BBC ve CNN’in Starobelsk’teki öğrenci yurduna yönelik saldırı sonrası olay yerine gitmeyi reddettiğini belirterek, iki kanalın da “gerçeği anlatmak istemediğini” belirtti.
Rusya Federasyon Konseyi üyesi Aleksey Puşkov, Telegram kanalında yaptığı açıklamada İngiltere merkezli BBC ve ABD merkezli CNN’in, Ukrayna ordusunun Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin Starobelsk kentindeki öğrenci yurduna düzenlediği saldırının yaşandığı bölgeye gitmeyi reddetiklerini belirterek, bu Batılı kanalların uzun zamandır gerçeği söylemeyi unuttuğunu ifade etti.
Britanyalı BBC ve Amerikalı CNN, Starobelsk’te öğrenci yurdunun vurulduğu yere gitmeyi reddetti. Gerekçeler açık: Gitmek demek, göstermek demek; göstermek demek, ne olduğunu anlatmak demek. Ancak bu Batılı kanallar uzun zamandır gerçeği söylemeyi unuttu. Sadece Ukrayna’daki olaylar konusunda değil. Hakikat, bu kanalların tüm yayın çizgisiyle çelişiyor.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova daha önce yaptığı açıklamada, BBC’nin Starobelsk’teki trajedi yerine gitmeyi resmen reddettiğini, CNN’in ise “izinde” olduğu gerekçesiyle bölgeye ekip göndermediğini söylemişti.
Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) Başkanı Leonid Paseçnik, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Starobelsk’teki Lugansk Devlet Pedagoji Üniversitesi’ne bağlı meslek yüksekokulunun eğitim binası ve öğrenci yurdunu hedef aldığını bildirmişti. Soruşturma Komitesi’nin verilerine göre, saldırı gece saatlerinde dört adet uçak tipi insansız hava aracıyla gerçekleştirildi. Saldırı anında yurtta 86 öğrenci ve bir çalışan bulunduğu belirtilmişti. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’nın son açıklamasına göre, saldırıda 18 kişi hayatını kaybetti.