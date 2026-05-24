Ünlü oyuncu Sibel Kekilli evlendi

Oyuncu Sibel Kekilli, evlendiğini sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurdu.

Türk asıllı Alman oyuncu Sibel Kekilli, sosyal medya hesabında gelinlikli bir fotoğrafını paylaşarak gönderisine 'Bayan' notunu düştü. Paylaşım kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gördü. Ünlü saç stilisti Jorg Oppermann da sosyal medya hesabından düğüne ait kareler paylaştı. Fotoğraflarda çiftin düğün pastasını kestiği görülürken, Oppermann paylaşımına 'İkiniz için çok mutluyum' notunu ekledi. 45 yaşındaki Kekilli’nin düğününün nerede yapıldığı ve eşinin kim olduğu ise henüz açıklanmadı.Sibel Kekilli, 2004 yılında Fatih Akın imzalı 'Duvara Karşı' filmiyle geniş kitlelerce tanınmış, daha sonra Game of Thrones dizisindeki 'Shae' karakteriyle uluslararası başarı elde etmişti.

