Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250818/turkiyeye-donecegi-iddia-edilmisti-sibel-kekilliden-ilk-aciklama-1098670892.html
Türkiye'ye döneceği iddia edilmişti: Sibel Kekilli'den ilk açıklama
Türkiye'ye döneceği iddia edilmişti: Sibel Kekilli'den ilk açıklama
Sputnik Türkiye
Almanya’da yaşayan ünlü oyuncu Sibel Kekilli, sosyal medya hesabından Türkiye’ye döneceği yönündeki haberleri yalanladı. Kekilli, paylaşımında haberi... 18.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-18T18:50+0300
2025-08-18T18:58+0300
dünya
sibel kekilli
türkiye
almanya
film
dizi
orijinal dizi
tv dizisi
türk dizileri
oyuncu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098670721_7:0:775:432_1920x0_80_0_0_b1bf07b375f927d730fc8c9da057b48c.jpg
Sibel Kekilli, sosyal medya hesabından Türkiye’ye döneceği yönündeki haberlere yanıt verdi.Dünya çapında tanınan dizi ve filmlere imza atan ünlü Türk oyuncu, medyada çıkan Türkiye'ye döneceği yönündeki bir haberi hikayesinde paylaşarak “Görünüşe göre bu adamlar benim bilmediğim bir şeyi biliyor” dedi.Habere 'Fake News' yazan yıldız oyuncu Türkiye’ye döneceği iddialarını yalanladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20180802/sibel-kekilli-almanya-irkcilik-1034567704.html
almanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098670721_145:0:721:432_1920x0_80_0_0_1a599b6b27336c5f7d74e6fd480fc27f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
sibel kekilli, türkiye, almanya, film, dizi, orijinal dizi, tv dizisi, türk dizileri, oyuncu, yabancı oyuncu, yerli oyuncu, en iyi oyuncu, kadın oyuncu
sibel kekilli, türkiye, almanya, film, dizi, orijinal dizi, tv dizisi, türk dizileri, oyuncu, yabancı oyuncu, yerli oyuncu, en iyi oyuncu, kadın oyuncu

Türkiye'ye döneceği iddia edilmişti: Sibel Kekilli'den ilk açıklama

18:50 18.08.2025 (güncellendi: 18:58 18.08.2025)
© AASibel Kekilli
Sibel Kekilli - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2025
© AA
Abone ol
Almanya’da yaşayan ünlü oyuncu Sibel Kekilli, sosyal medya hesabından Türkiye’ye döneceği yönündeki haberleri yalanladı. Kekilli, paylaşımında haberi hikayesinde gösterip yalan haber yazdı.
Sibel Kekilli, sosyal medya hesabından Türkiye’ye döneceği yönündeki haberlere yanıt verdi.
Dünya çapında tanınan dizi ve filmlere imza atan ünlü Türk oyuncu, medyada çıkan Türkiye'ye döneceği yönündeki bir haberi hikayesinde paylaşarak “Görünüşe göre bu adamlar benim bilmediğim bir şeyi biliyor” dedi.
Habere 'Fake News' yazan yıldız oyuncu Türkiye’ye döneceği iddialarını yalanladı.
Sibel Kekilli - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2018
DÜNYA
Sibel Kekilli: Türkler için fazla Alman, Almanlar için yeteri kadar Alman değilim
2 Ağustos 2018, 09:59
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала