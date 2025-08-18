https://anlatilaninotesi.com.tr/20250818/turkiyeye-donecegi-iddia-edilmisti-sibel-kekilliden-ilk-aciklama-1098670892.html

Türkiye'ye döneceği iddia edilmişti: Sibel Kekilli'den ilk açıklama

Türkiye'ye döneceği iddia edilmişti: Sibel Kekilli'den ilk açıklama

Almanya’da yaşayan ünlü oyuncu Sibel Kekilli, sosyal medya hesabından Türkiye’ye döneceği yönündeki haberleri yalanladı. Kekilli, paylaşımında haberi... 18.08.2025, Sputnik Türkiye

Sibel Kekilli, sosyal medya hesabından Türkiye’ye döneceği yönündeki haberlere yanıt verdi.Dünya çapında tanınan dizi ve filmlere imza atan ünlü Türk oyuncu, medyada çıkan Türkiye'ye döneceği yönündeki bir haberi hikayesinde paylaşarak “Görünüşe göre bu adamlar benim bilmediğim bir şeyi biliyor” dedi.Habere 'Fake News' yazan yıldız oyuncu Türkiye’ye döneceği iddialarını yalanladı.

