Trump: İran’la anlaşma büyük ölçüde tamamlandı, Hürmüz Boğazı açılacak

ABD Başkanı Donald Trump, ABD, İran ve diğer ülkeler arasında yürütülen anlaşmanın "büyük ölçüde üzerinde mutabakata varıldığını" ve nihai onay aşamasında...

2026-05-24T00:43+0300

ABD Başkanı Donald Trump, İran’la üzerinde çalışılan anlaşmanın son aşamaya geldiğini belirtti. Trump, Truth Social hesabında yaptığı paylaşımda, “Anlaşma büyük ölçüde üzerinde uzlaşıldı, Amerika Birleşik Devletleri, İran İslam Cumhuriyeti ve adı geçen diğer çeşitli ülkeler arasında nihai onay aşamasında” ifadelerine yer verdi.Trump, görüşmeleri süren mutabakat çerçevesinde Hürmüz Boğazı’nın da açılacağını vurgulayarak, “Anlaşmanın birçok unsuruna ek olarak Hürmüz Boğazı açılacak” dedi. ABD Başkanı, metnin son ayrıntıları üzerinde çalışmaların sürdüğünü ve anlaşmanın nihai unsurlarının “yakın zamanda” açıklanacağını belirtti.Trump, aynı paylaşımında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ayrı bir telefon görüşmesi yaptığını da aktararak, “İsrail Başbakanı Bibi Netanyahu ile de bir görüşmem oldu, o da çok iyi geçti” ifadesini kullandı.

