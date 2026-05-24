Trump: İran’la anlaşma büyük ölçüde tamamlandı, Hürmüz Boğazı açılacak
ABD Başkanı Donald Trump, ABD, İran ve diğer ülkeler arasında yürütülen anlaşmanın “büyük ölçüde üzerinde mutabakata varıldığını” ve nihai onay aşamasında... 24.05.2026, Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, İran'la üzerinde çalışılan anlaşmanın son aşamaya geldiğini belirtti. Trump, Truth Social hesabında yaptığı paylaşımda, "Anlaşma büyük ölçüde üzerinde uzlaşıldı, Amerika Birleşik Devletleri, İran İslam Cumhuriyeti ve adı geçen diğer çeşitli ülkeler arasında nihai onay aşamasında" ifadelerine yer verdi.Trump, görüşmeleri süren mutabakat çerçevesinde Hürmüz Boğazı'nın da açılacağını vurgulayarak, "Anlaşmanın birçok unsuruna ek olarak Hürmüz Boğazı açılacak" dedi. ABD Başkanı, metnin son ayrıntıları üzerinde çalışmaların sürdüğünü ve anlaşmanın nihai unsurlarının "yakın zamanda" açıklanacağını belirtti.Trump, aynı paylaşımında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ayrı bir telefon görüşmesi yaptığını da aktararak, "İsrail Başbakanı Bibi Netanyahu ile de bir görüşmem oldu, o da çok iyi geçti" ifadesini kullandı.
00:43 24.05.2026
ABD Başkanı Donald Trump, ABD, İran ve diğer ülkeler arasında yürütülen anlaşmanın “büyük ölçüde üzerinde mutabakata varıldığını” ve nihai onay aşamasında olduğunu açıkladı. Trump, anlaşma kapsamında Hürmüz Boğazı’nın açılacağını belirtirken, İsrail Başbakanı Netanyahu ile yaptığı görüşmenin de “çok iyi geçtiğini” söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, İran’la üzerinde çalışılan anlaşmanın son aşamaya geldiğini belirtti. Trump, Truth Social hesabında yaptığı paylaşımda, “Anlaşma büyük ölçüde üzerinde uzlaşıldı, Amerika Birleşik Devletleri, İran İslam Cumhuriyeti ve adı geçen diğer çeşitli ülkeler arasında nihai onay aşamasında” ifadelerine yer verdi.
Trump, görüşmeleri süren mutabakat çerçevesinde Hürmüz Boğazı’nın da açılacağını vurgulayarak, “Anlaşmanın birçok unsuruna ek olarak Hürmüz Boğazı açılacak” dedi.
ABD Başkanı, metnin son ayrıntıları üzerinde çalışmaların sürdüğünü ve anlaşmanın nihai unsurlarının “yakın zamanda” açıklanacağını belirtti.
Trump, aynı paylaşımında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ayrı bir telefon görüşmesi yaptığını da aktararak, “İsrail Başbakanı Bibi Netanyahu ile de bir görüşmem oldu, o da çok iyi geçti” ifadesini kullandı.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2026
Rubio 'İran'la ilerleme sağlandı' dedi, Trump ise 'Anlaşmaya ya da saldırılara dönmeye eşit uzaklıktayız'
Dün, 18:39
