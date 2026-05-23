Rubio: İran konusunda ilerleme sağlandı, yakında açıklama yapabiliriz

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran ile yaşanan anlaşmazlıklarda ilerleme kaydedildiğini belirterek, Washington yönetiminin önümüzdeki günlerde yeni... 23.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-23T18:39+0300

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran ile yürütülen temaslara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de gazetecilere konuşan Rubio, Washington ile Tahran arasında bazı ilerlemeler sağlandığını ifade etti.Rubio, “Bazı ilerlemeler kaydedildi. Hatta şu anda bile bazı çalışmalar yürütülüyor. Bugün, yarın ya da birkaç gün içinde bu konuda söyleyecek bir şeyimiz olabilir” dedi.ABD Dışişleri Bakanı’nın açıklamaları, İran ile ABD arasında Pakistan arabuluculuğunda sürdürülen görüşmelerin kritik aşamaya geldiği yönündeki değerlendirmelerin ardından geldi.Rubio’nun Hindistan ziyareti kapsamında Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile de bir araya geldiği bildirildi. Görüşmede, Hindistan-ABD stratejik ortaklığı, bölgesel güvenlik konuları ve ikili ilişkilerin geliştirilmesi ele alındı.Modi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hindistan ve ABD’nin küresel meselelerde yakın işbirliğini sürdüreceğini belirtirken, görüşmede güvenlik, ticaret ve teknoloji alanlarındaki işbirliğinin de değerlendirildiği aktarıldı.ABD’nin Yeni Delhi Büyükelçisi Sergio Gor ise Rubio’nun, ABD Başkanı Donald Trump adına Modi’yi Beyaz Saray’a davet ettiğini açıkladı.Rubio’nun ziyaret kapsamında Japonya, Avustralya ve Hindistanlı yetkililerle Quad toplantısına katılması bekleniyor.

