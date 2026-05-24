Süper Lig’e yükselen son takım belli oldu
Esenler Erokspor'u 2-0 mağlup eden Arca Çorum FK, Süper Lig'e yükselen son takım oldu. 24.05.2026, Sputnik Türkiye
Süper Lig’e yükselen son takım belli oldu
Esenler Erokspor’u 2-0 mağlup eden Arca Çorum FK, Süper Lig’e yükselen son takım oldu.
Trendyol 1. Lig play-off finalinde Arca Çorum FK, Esenler Erokspor'la karşılaştı.
Final maçında rakibine üstün bir oyun sergileyen Çorum temsilcisi, aldığı 2-0'lık galibiyetle tarihinde ilk kez Süper Lig’e çıkma başarısı gösterdi.
Ligi ilk iki sırada tamamlayan Erzurumspor FK ve Amed Sportif Faaliyetler’in ardından Süper Lig biletini alan üçüncü ve son ekip Arca Çorum FK oldu.
Karşılaşmanın ardından Çorumlu futbolcular ve taraftarlar büyük sevinç yaşadı.