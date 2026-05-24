Rusya'dan Ukrayna'ya misilleme: Oreşnik ve diğer hipersonik füzeler kullanıldı
11:48 24.05.2026 (güncellendi: 12:52 24.05.2026)
Rusia asesta un golpe de represalia a Kiev con su puño hipersónico
Rusya ordusu, Ukrayna'nın Rus topraklarındaki sivil hedeflere yönelik saldırılarına en gelişmiş silah sistemleriyle karşılık verdi.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna'nın Rus topraklarındaki sivil hedeflere yönelik terör saldırılarına cevaben, Oreşnik hipersonik füzelerinin yanı sıra Kinjal, İskender ve Tsirkon füzelerini kullanarak çok sert bir bombardıman gerçekleştirdi.
Bakanlığın açıklamasında, "Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna'nın Rus topraklarındaki sivil hedeflere yönelik terör saldırılarına cevaben, Ukrayna'nın askeri komuta merkezlerine, hava üslerine ve savunma sanayi işletmelerine Oreşnik balistik füzeleri, İskender aero-balistik füzeleri, Kinjal hipersonik aero-balistik füzeleri ve Tsirkon seyir füzelerinin yanı sıra havadan, denizden ve karadan fırlatılan seyir füzeleri ve SİHA'larla yoğun bir bombardıman gerçekleştirdi" dendi.
Bombardımanın amaçlarına ulaşıldığını vurgulayan bakanlık, belirlenen tüm hedeflerin başarıyla imha edildiğinin altını çizdi.
Ukrayna ordusu, önceki gün Rusya Federasyonu'na bağlı Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin (LHC) Starobelsk kentindeki bir koleje saldırmış ve 21 öğrenciyi katletmişti.
