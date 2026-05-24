Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260524/rusyadan-ukraynaya-misilleme-oresnik-ve-diger-hipersonik-fuzeler-kullanildi-1105985327.html
Rusya'dan Ukrayna'ya misilleme: Oreşnik ve diğer hipersonik füzeler kullanıldı
Rusya'dan Ukrayna'ya misilleme: Oreşnik ve diğer hipersonik füzeler kullanıldı
Sputnik Türkiye
Rusya ordusu, Ukrayna'nın Rus topraklarındaki sivil hedeflere yönelik saldırılarına en gelişmiş silah sistemleriyle karşılık verdi. 24.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-24T11:48+0300
2026-05-24T12:52+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
oreşnik
ukrayna
hipersonik silah
hipersonik füze
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/18/1105986877_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_b4cccc0b0dc449b6a062e7fc20157488.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna'nın Rus topraklarındaki sivil hedeflere yönelik terör saldırılarına cevaben, Oreşnik hipersonik füzelerinin yanı sıra Kinjal, İskender ve Tsirkon füzelerini kullanarak çok sert bir bombardıman gerçekleştirdi.Bakanlığın açıklamasında, "Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna'nın Rus topraklarındaki sivil hedeflere yönelik terör saldırılarına cevaben, Ukrayna'nın askeri komuta merkezlerine, hava üslerine ve savunma sanayi işletmelerine Oreşnik balistik füzeleri, İskender aero-balistik füzeleri, Kinjal hipersonik aero-balistik füzeleri ve Tsirkon seyir füzelerinin yanı sıra havadan, denizden ve karadan fırlatılan seyir füzeleri ve SİHA'larla yoğun bir bombardıman gerçekleştirdi" dendi.Bombardımanın amaçlarına ulaşıldığını vurgulayan bakanlık, belirlenen tüm hedeflerin başarıyla imha edildiğinin altını çizdi.Ukrayna ordusu, önceki gün Rusya Federasyonu'na bağlı Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin (LHC) Starobelsk kentindeki bir koleje saldırmış ve 21 öğrenciyi katletmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260524/yabanci-medya-temsilcileri-ukraynanin-21-ogrenciyi-katlettigi-koleje-gidiyor-turk-gazeteciler-de-1105984070.html
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/18/1105986877_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_dfdd99e78243a8b24cf08f4221080c32.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, oreşnik , ukrayna, hipersonik silah, hipersonik füze
rusya, oreşnik , ukrayna, hipersonik silah, hipersonik füze

Rusya'dan Ukrayna'ya misilleme: Oreşnik ve diğer hipersonik füzeler kullanıldı

11:48 24.05.2026 (güncellendi: 12:52 24.05.2026)
Rusia asesta un golpe de represalia a Kiev con su puño hipersónico
Rusia asesta un golpe de represalia a Kiev con su puño hipersónico - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2026
Abone ol
Rusya ordusu, Ukrayna'nın Rus topraklarındaki sivil hedeflere yönelik saldırılarına en gelişmiş silah sistemleriyle karşılık verdi.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna'nın Rus topraklarındaki sivil hedeflere yönelik terör saldırılarına cevaben, Oreşnik hipersonik füzelerinin yanı sıra Kinjal, İskender ve Tsirkon füzelerini kullanarak çok sert bir bombardıman gerçekleştirdi.

Bakanlığın açıklamasında, "Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna'nın Rus topraklarındaki sivil hedeflere yönelik terör saldırılarına cevaben, Ukrayna'nın askeri komuta merkezlerine, hava üslerine ve savunma sanayi işletmelerine Oreşnik balistik füzeleri, İskender aero-balistik füzeleri, Kinjal hipersonik aero-balistik füzeleri ve Tsirkon seyir füzelerinin yanı sıra havadan, denizden ve karadan fırlatılan seyir füzeleri ve SİHA'larla yoğun bir bombardıman gerçekleştirdi" dendi.

Bombardımanın amaçlarına ulaşıldığını vurgulayan bakanlık, belirlenen tüm hedeflerin başarıyla imha edildiğinin altını çizdi.

Ukrayna ordusu, önceki gün Rusya Federasyonu'na bağlı Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin (LHC) Starobelsk kentindeki bir koleje saldırmış ve 21 öğrenciyi katletmişti.
Las consecuencias del ataque ucraniano contra la residencia estudiantil en Starobelsk, la república popular de Lugansk - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2026
UKRAYNA KRİZİ
Yabancı medya temsilcileri, Ukrayna'nın 21 öğrenciyi katlettiği koleje gidiyor: Türk gazeteciler de var
11:08
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала