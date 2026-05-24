Premier Lig'e yükselen Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı: Bu kadar duaya değil Middlesbrough, Real Madrid dayanamazdı
İngiltere Premier Lig'e yükselen Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, "O kadar çok dua aldık ki. Bu kadar duaya değil Middlesbrough, Real Madrid olsa dayanamazdı" dedi.
Hull City'nin Wembley Stadı'ndaki Championship play-off finalinde Middlesbrough'yu 1-0 yenerek Premier Lig bileti almasının ardından Acun Ilıcalı, basına açıklamalarda bulundu:
"Sadece 1 saat önce Premier Lig'de kulübüm oldu. Daha çok bugünün mutluluğu içindeyim. Bütün ülkemizden, bize destek veren herkesten Allah razı olsun. Telefonumda şu anda 600 mesaj var. Son 1 hafta her gezdiğim yerde 'kazanacaksınız, yapacaksınız' dediler. O kadar çok dua aldık ki. Bu kadar duaya değil Middlesbrough, Real Madrid olsa dayanamazdı."
Premier Lig'e yükselen Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı:
"Milli maç ya da Fenerbahçe maçı olsa, amatör duygu başka bir şey. Burada bütün şehrin sorumluluğu sende. Yönetici olmak başka…
Soyunma odasındaki atmosferin mükemmel olduğunu kaydeden Ilıcalı, "Sağ olsunlar güzel sözleriyle beni mutlu ettiler. Onları bu sene gerçekten çok destekledim. Onlar da bu desteğin karşılığını sahada verdiler. Şakalaştık, eğlendik." dedi.
Maçı tam anlamıyla yaşayamadığını da aktaran Ilıcalı, "Bu kadar sorumlulukla maçı yaşayamıyorsun. Milli maç ya da Fenerbahçe maçı olsa, amatör duygu başka bir şey. Burada bütün şehrin sorumluluğu sende. Yönetici olmak başka bir şey. Sorumluluk senin, bunlar kolay işler değil. Maç bende yok, şimdi seyredeceğim." ifadelerini kullandı.
Ilıcalı, gelecek yıl Premier Lig'deki hedefleriyle ilgili soruya, "Önce Premier Lig'de kalmak istiyoruz çünkü hiç kolay değil. 1 sene kalırsan yırtıyorsun, bütçe artıyor. O zaman daha rahat savaşabiliyorsun. Elimizden geleni yapacağız." yanıtını verdi.