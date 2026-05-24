Pakistan’da tren hattında patlama: Onlarca ölü ve yaralı var
Pakistan'ın Beluçistan eyaletinde demir yolu yakınında meydana gelen patlamada en az 19 kişi ölürken, 70 kişinin yaralandığı bildirildi.
2026-05-24T10:51+0300
2026-05-24T12:30+0300
10:51 24.05.2026 (güncellendi: 12:30 24.05.2026)
Pakistan’ın Beluçistan eyaletinde demir yolu yakınında meydana gelen patlamada en az 19 kişi ölürken, 70 kişinin yaralandığı bildirildi. Olayın ardından Pakistan'ın bir başka eyaletinde güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda 25’ten fazla militanın etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Pakistan'ın Beluçistan eyaletinin Ketta kentinde demir yolu hattı civarında patlama meydana geldi. Olayda en az 19 kişi ölürken, 70 kişi yaralandı. Patlama sebebiyle bir tren kısmen hasar gördü ve park halindeki araçlarda da hasar oluştu.
Patlamanın etkisiyle çevredeki binaların camları kırılırken, Ketta’daki devlet hastanelerinde acil durum ilan edildi.
Demir yolu yetkilileri, Peşaver seferini yapan Jaffar Express treninin güvenlik gerekçesiyle Ketta Tren İstasyonu’nda durdurulduğunu bildirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Öte yandan Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda 25'ten fazla militanın etkisiz hale getirildiği açıklandı. Yerel kaynaklara göre operasyon, Bannu bölgesinde militanların bulunduğuna ilişkin istihbarat raporu sonrası gerçekleştirildi.
Bannu bölgesi polisi Yasir Afridi, çıkan çatışmada 25’ten fazla militanın etkisiz hale getirildiğini, olayda 2’si polis 4 kişinin hayatını kaybettiğini ve 7’si polis 10 kişinin yaralandığını bildirdi.
Bölgede ayrıca bomba imha ekiplerinin yerleştirilen 10 kilogramlık uzaktan kumandalı patlayıcıyı etkisiz hale getirdiği açıklandı.