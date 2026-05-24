Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260524/beyaz-saray-yakininda-silah-sesleri-supheli-olduruldu-1105982721.html
Beyaz Saray yakınında silah sesleri: Şüpheli öldürüldü
Beyaz Saray yakınında silah sesleri: Şüpheli öldürüldü
Sputnik Türkiye
Beyaz Saray yakınlarında duyulan silah sesleri sonrası bölgede güvenlik önlemleri artırıldı. ABD Gizli Servisi, silahlı şüphelinin vurularak etkisiz hale... 24.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-24T10:14+0300
2026-05-24T10:14+0300
dünya
abd
donald trump
washington
gizli servis
fbi
saldırı
beyaz saray
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/18/1105981098_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c150720e09850a309464b7f9ea093ca2.png
ABD'nin başkenti Washington'da akşam saatlerinde Beyaz Saray çevresinde duyulan silah sesleri Beyaz Saray'ın içinde canlı yayın yapan bazı muhabirlerin yayınlarına da yansıdı. Seslerin Beyaz Saray'a yakın bir bölgede bulunan 17. Cadde ve Pennsylvania Caddesi köşesinden geldiği bildirildi.Bahçedeki basın mensuplarını brifing salonuna toplayan Gizli Servis, Beyaz Saray çevresinde güvenlik önlemlerini artırdı.Gizli Servis açıklamasında, şüpheli şahsın 17. Cadde ve Pennsylvania Caddesi köşesine gelerek çantasından çıkardığı silahla ateş etmeye başladığı ve bunun üzerine Gizli Servis görevlilerinin şüpheliyi hedef aldığı bildirildi.Ağır yaralı olarak en yakın hastaneye kaldırılan şüphelinin hastanede hayatını kaybettiği kaydedilirken, o esnada çevrede bulunan bir kişinin de hafif yaralandığı ancak durumunun iyi olduğu açıklandı. Açıklamada herhangi bir güvenlik görevlisinin yara almadığı belirtildi.Öte yandan FBI Direktörü Kash Patel olayla ilgili bir paylaşımda bulunarak "olay yerinde olduğunu" ve "Gizli Servis ile birlikte çalıştıklarını" ifade etti.Söz konusu silah seslerinin duyulduğu esnada ABD Başkanı Donald Trump'ın da Beyaz Saray'da olduğu bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260523/belgradda-protestocular-ile-polis-arasinda-catisma-1105980583.html
washington
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/18/1105981098_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_d8f2fc8e9eb417be7819006aa693169b.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, donald trump, washington, gizli servis, fbi, saldırı, beyaz saray
abd, donald trump, washington, gizli servis, fbi, saldırı, beyaz saray

Beyaz Saray yakınında silah sesleri: Şüpheli öldürüldü

10:14 24.05.2026
© AABeyaz Saray yakınlarında silah sesleri duyuldu
Beyaz Saray yakınlarında silah sesleri duyuldu - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2026
© AA
Abone ol
Beyaz Saray yakınlarında duyulan silah sesleri sonrası bölgede güvenlik önlemleri artırıldı. ABD Gizli Servisi, silahlı şüphelinin vurularak etkisiz hale getirildiğini, olay sırasında bir kişinin de hafif yaralandığını açıkladı.
ABD'nin başkenti Washington'da akşam saatlerinde Beyaz Saray çevresinde duyulan silah sesleri Beyaz Saray'ın içinde canlı yayın yapan bazı muhabirlerin yayınlarına da yansıdı. Seslerin Beyaz Saray'a yakın bir bölgede bulunan 17. Cadde ve Pennsylvania Caddesi köşesinden geldiği bildirildi.
Bahçedeki basın mensuplarını brifing salonuna toplayan Gizli Servis, Beyaz Saray çevresinde güvenlik önlemlerini artırdı.
© AABeyaz Saray yakınlarında silah sesleri duyuldu
Beyaz Saray yakınlarında silah sesleri duyuldu - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2026
Beyaz Saray yakınlarında silah sesleri duyuldu
© AA
Gizli Servis açıklamasında, şüpheli şahsın 17. Cadde ve Pennsylvania Caddesi köşesine gelerek çantasından çıkardığı silahla ateş etmeye başladığı ve bunun üzerine Gizli Servis görevlilerinin şüpheliyi hedef aldığı bildirildi.
© AABeyaz Saray yakınlarında silah sesleri duyuldu
Beyaz Saray yakınlarında silah sesleri duyuldu - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2026
Beyaz Saray yakınlarında silah sesleri duyuldu
© AA
Ağır yaralı olarak en yakın hastaneye kaldırılan şüphelinin hastanede hayatını kaybettiği kaydedilirken, o esnada çevrede bulunan bir kişinin de hafif yaralandığı ancak durumunun iyi olduğu açıklandı. Açıklamada herhangi bir güvenlik görevlisinin yara almadığı belirtildi.
© AABeyaz Saray yakınlarında silah sesleri duyuldu
Beyaz Saray yakınlarında silah sesleri duyuldu - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2026
Beyaz Saray yakınlarında silah sesleri duyuldu
© AA
Öte yandan FBI Direktörü Kash Patel olayla ilgili bir paylaşımda bulunarak "olay yerinde olduğunu" ve "Gizli Servis ile birlikte çalıştıklarını" ifade etti.
Söz konusu silah seslerinin duyulduğu esnada ABD Başkanı Donald Trump'ın da Beyaz Saray'da olduğu bildirildi.
Belgrad’da protestocular ile polis arasında çatışma - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2026
DÜNYA
Belgrad’da protestocular ile polis arasında çatışma
Dün, 23:38
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала