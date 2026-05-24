Beyaz Saray yakınında silah sesleri: Şüpheli öldürüldü
Beyaz Saray yakınlarında duyulan silah sesleri sonrası bölgede güvenlik önlemleri artırıldı. ABD Gizli Servisi, silahlı şüphelinin vurularak etkisiz hale getirildiğini, olay sırasında bir kişinin de hafif yaralandığını açıkladı.
ABD'nin başkenti Washington'da akşam saatlerinde Beyaz Saray çevresinde duyulan silah sesleri Beyaz Saray'ın içinde canlı yayın yapan bazı muhabirlerin yayınlarına da yansıdı. Seslerin Beyaz Saray'a yakın bir bölgede bulunan 17. Cadde ve Pennsylvania Caddesi köşesinden geldiği bildirildi.
Bahçedeki basın mensuplarını brifing salonuna toplayan Gizli Servis, Beyaz Saray çevresinde güvenlik önlemlerini artırdı.
Gizli Servis açıklamasında, şüpheli şahsın 17. Cadde ve Pennsylvania Caddesi köşesine gelerek çantasından çıkardığı silahla ateş etmeye başladığı ve bunun üzerine Gizli Servis görevlilerinin şüpheliyi hedef aldığı bildirildi.
Ağır yaralı olarak en yakın hastaneye kaldırılan şüphelinin hastanede hayatını kaybettiği kaydedilirken, o esnada çevrede bulunan bir kişinin de hafif yaralandığı ancak durumunun iyi olduğu açıklandı. Açıklamada herhangi bir güvenlik görevlisinin yara almadığı belirtildi.
Öte yandan FBI Direktörü Kash Patel olayla ilgili bir paylaşımda bulunarak "olay yerinde olduğunu" ve "Gizli Servis ile birlikte çalıştıklarını" ifade etti.
Söz konusu silah seslerinin duyulduğu esnada ABD Başkanı Donald Trump'ın da Beyaz Saray'da olduğu bildirildi.