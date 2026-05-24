Olympos’ta dikkat çeken keşif: Aristokrat kadına ait anıtsal mezar bulundu
Antalya’daki Olympos Antik Kenti’nde yürütülen kazılarda, yaklaşık 10 metre yüksekliğinde anıtsal mezar ve içerisinde aristokrat bir kadına ait olduğu... 24.05.2026, Sputnik Türkiye
© AAOlympos'taki kazı çalışmalarında, aristokrat bir kadına ait olduğu tespit edilen anıtsal mezar gün yüzüne çıkarıldı.
Antalya’daki Olympos Antik Kenti’nde yürütülen kazılarda, yaklaşık 10 metre yüksekliğinde anıtsal mezar ve içerisinde aristokrat bir kadına ait olduğu değerlendirilen lahit ortaya çıkarıldı. Uzmanlar, üzerindeki figürlerin dönemin güç ve zenginlik anlayışını yansıttığını belirtti.
Antalya'nın Kumluca ilçesindeki Likya uygarlığının en önemli kentlerinden Olympos'taki kazı çalışmalarında, aristokrat bir kadına ait olduğu tespit edilen anıtsal mezar gün yüzüne çıkarıldı.
Kültür ve Turizm Bakanlığının "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında kazı çalışmasının yapıldığı Olympos'ta, Helenistik, Roma ve Bizans dönemine ışık tutan eserler çıkarılıyor.
Kentin liman bölgesi olarak adlandırılan alanda yapılan çalışmalarda, 10 metre yüksekliğinde ve içerisinde av sahneleri ile Nike ve Eros figürlerinin yansıtıldığı aristokrat bir kadına ait olduğu tespit edilen lahit bulundu.
Alt bölümü kırık halde bulunan lahdin, yaklaşık 50 parçasının arkeologlar tarafından cerrahi bir titizlikle birleştirilmesinin ardından ziyarete açılması planlanıyor.
'Üçüncü anıtsal mezar olduğunu keşfettik'

Olympos Antik Kenti Kazı Başkanı ve Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökçen Kurtuluş Öztaşkın, AA muhabirine, limandaki anıtsal mezarlar bölgesinde kazı çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.
Bölgede yan yana tonozlarla örtülü ve içerisinde lahit barındıran önemli kişilere ait mezarlar olduğunu belirten Öztaşkın,
"Olympos'ta iki anıtsal mezar biliniyordu. Yaptığımız çalışmalarda üçüncü anıtsal mezar olduğunu keşfettik. Detaylı bir şekilde bölgede çalışma yaptık. Yaklaşık 10 metre yüksekliğinde tonozlarla örtülü anıtsal mezar bulduk. Mezar içerisinde bir lahit ortaya çıkardık. Bazı yerleri kırık bir şekilde günümüze ulaşmış olsa da onarımlarına başladık" diye konuştu.
Lahit üzerinde önemli bir av sahnesi bulunduğuna dikkati çeken Öztaşkın,
"Roma döneminde av sahneleri güç ve zenginliğin göstergesi olarak yer alıyor. Nike ve Eros figürleri ile ölümsüzlük motifleri de işlenmiş üzerine. Afyonkarahisar İscehisar'dan gelmiş kaliteli bir mermerden yapılmış bir lahit. Bu mezarın Olympos'un önde gelen aristokrat, zengin ailelerine ait örneklerden olduğunu tespit ettik" ifadelerini kullandı.
'Geçen yıl bulduğumuz iki lahit 722 parça halindeydi'

Lahitlerin parçalı, kırık halde bulunması nedeniyle adeta 'yapboz' gibi çalışma yürüttüklerini vurgulayan Öztaşkın, buluntuları aynı zamanda onarmanın ve geleceğe taşımanın da işlerinin bir parçası olduğunu dile getirdi.
Geçen yıl bulunan iki lahdin 722 parça halinde olduğuna dikkati çeken Öztaşkın,
"Bu parçaları tek tek birleştirerek yerlerine yerleştirdik ve sergilemeye başladık. Aynı şekilde bu lahit de ortalama 50 parçaya ayrılmış durumdu. Kısa sürede birleştirip onarımlarını yaptıktan sonra sergileyeceğiz." dedi.
Anıtsal mezarların o dönemin önde gelen kişilerine ilişkin bilgi verdiğine dikkati çeken Öztaşkın, bölgedeki mezarların Olympos'ta yaşayan ve bölgeye gömülen insanların mezarları olduğunu kaydetti.
Bu nedenle her mezarın Olympos'a ait hikayeler barındırdığını anlatan Öztaşkın,
"Ölü gömme gelenekleri bizlere yaşam pratiklerini anlatırken bir yandan da turistlerin bölgeyle bir bağ kurmasını sağlıyor. Bizim için önemli, ziyaretçiler için de ilgi çekici eserler." değerlendirmesinde bulundu.
