https://anlatilaninotesi.com.tr/20260524/olymposta-dikkat-ceken-kesif-aristokrat-kadina-ait-anitsal-mezar-bulundu-1105990171.html

Olympos’ta dikkat çeken keşif: Aristokrat kadına ait anıtsal mezar bulundu

Olympos’ta dikkat çeken keşif: Aristokrat kadına ait anıtsal mezar bulundu

Sputnik Türkiye

Antalya’daki Olympos Antik Kenti’nde yürütülen kazılarda, yaklaşık 10 metre yüksekliğinde anıtsal mezar ve içerisinde aristokrat bir kadına ait olduğu... 24.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-24T15:01+0300

2026-05-24T15:01+0300

2026-05-24T15:01+0300

yaşam

antalya

likya

roma

lahit

arkeoloji

mezar

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/18/1105991064_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_4de0e719e60def97127453804aa275fe.jpg

Antalya'nın Kumluca ilçesindeki Likya uygarlığının en önemli kentlerinden Olympos'taki kazı çalışmalarında, aristokrat bir kadına ait olduğu tespit edilen anıtsal mezar gün yüzüne çıkarıldı.Kültür ve Turizm Bakanlığının "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında kazı çalışmasının yapıldığı Olympos'ta, Helenistik, Roma ve Bizans dönemine ışık tutan eserler çıkarılıyor.Kentin liman bölgesi olarak adlandırılan alanda yapılan çalışmalarda, 10 metre yüksekliğinde ve içerisinde av sahneleri ile Nike ve Eros figürlerinin yansıtıldığı aristokrat bir kadına ait olduğu tespit edilen lahit bulundu.Alt bölümü kırık halde bulunan lahdin, yaklaşık 50 parçasının arkeologlar tarafından cerrahi bir titizlikle birleştirilmesinin ardından ziyarete açılması planlanıyor.'Üçüncü anıtsal mezar olduğunu keşfettik'Olympos Antik Kenti Kazı Başkanı ve Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökçen Kurtuluş Öztaşkın, AA muhabirine, limandaki anıtsal mezarlar bölgesinde kazı çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.Bölgede yan yana tonozlarla örtülü ve içerisinde lahit barındıran önemli kişilere ait mezarlar olduğunu belirten Öztaşkın, Lahit üzerinde önemli bir av sahnesi bulunduğuna dikkati çeken Öztaşkın, 'Geçen yıl bulduğumuz iki lahit 722 parça halindeydi'Lahitlerin parçalı, kırık halde bulunması nedeniyle adeta 'yapboz' gibi çalışma yürüttüklerini vurgulayan Öztaşkın, buluntuları aynı zamanda onarmanın ve geleceğe taşımanın da işlerinin bir parçası olduğunu dile getirdi.Geçen yıl bulunan iki lahdin 722 parça halinde olduğuna dikkati çeken Öztaşkın, Anıtsal mezarların o dönemin önde gelen kişilerine ilişkin bilgi verdiğine dikkati çeken Öztaşkın, bölgedeki mezarların Olympos'ta yaşayan ve bölgeye gömülen insanların mezarları olduğunu kaydetti.Bu nedenle her mezarın Olympos'a ait hikayeler barındırdığını anlatan Öztaşkın,

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260522/gaziantep-arkeoloji-muzesinde-327-eser-ilk-defa-gorucuye-cikacak-1105962134.html

antalya

likya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

antalya, likya, roma, lahit, arkeoloji, mezar