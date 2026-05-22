Gaziantep Arkeoloji Müzesi'nde 327 eser ilk defa görücüye çıkacak

22.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-22T17:16+0300

Depremlerde hasar gören Gaziantep Arkeoloji Müzesi'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen güçlendirme ve restorasyon çalışmaları tamamlandı.Haziran'da hizmete girecek: 327 eser ilk kez sergilenecekÇalışmaların ardından haziran ayında yeniden hizmete girecek müzede, Jeolojik, Paleolitik, Neolitik, Kalkolitik, Tunç Çağı, Hitit, Pers, Yunan, Roma, İslami ve Osmanlı dönemlerine ait 327 eser ilk kez sergilenecek. Müzede ayrıca nesli tükenen Maraş Fili'ne ait iskeletler de görücüye çıkacak.Gaziantep Müze Müdürü Özgür Çomak, Gaziantep Arkeoloji Müzesi'nin bazı bölümlerinde depremlerde orta hasar oluştuğunu anlattı.Kültür ve Turizm Bakanlığınca müzede güçlendirme çalışması yapıldığını, aynı zamanda yenilenen teşhir tanzim projesinin uygulandığını anlatan Çomak, haziran ayı içerisinde açılacak müzede 102 vitrinde yeni eserlerin de sergileneceğini ifade etti.Çomak, şöyle konuştu:Savaşlarda kullanılan araçlar da yer alacakZeugma'da 4. İskit Lejyonu'nun olduğunu ve bu askeri lejyona ait özel eserlerin müzede sergilendiği vitrinlerin bulunduğunu dile getiren Çomak, "Askeri lejyonlara ait o dönemdeki askerlerin kullandığı miğfer, zırh gibi savaşlarda kullanılan çeşitli araç ve gereçler ile aletlerin bulunduğu Mithras kabartması ile beraber sergilendiği önemli bir vitrinimiz var. Bunlar ilk defa ziyaretçilerin beğenisine sunulacak" dedi.Çomak, şu an müzede teşhir tanzim çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu, tüm müzeseverleri yakın zamanda yapacakları açılışa beklediklerini kaydetti.

