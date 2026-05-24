Milletvekili Murat Emir, İçişleri Bakanı Çiftçi ile görüşmesinin detaylarını açıkladı

CHP Milletvekilleri Murat Emir ve Suat Özçağdaş, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile görüştü.İçişleri Bakanlığında gerçekleştirilen görüşme, yaklaşık 20 dakika... 24.05.2026, Sputnik Türkiye

Görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Emir, Bakan Çiftçi'ye kendilerini kabul ettiği ve inceliği için teşekkür etti.Kendileri açısından son derece yararlı bir görüşme olduğunu belirten Emir, görüşmede icra talebinin usule aykırı olarak yapılmaya çalışıldığını ifade ettiklerini söyledi.İcra memurlarının hukuken gerekmediği halde Genel Merkez içerisine girmek istediğini öne süren Emir, "Oysa usulüne göre icra tebligatı yapılması son derece önemlidir. Öncelikle usul işlemler tamamlanır ve sonrasında ihtiyaç duyulursa icra memuru gerektiğinde ilgili yerin duvarına o kararı yapıştırıp gidebilir ve bu tebliğ edilmiş sayılır. Bütün bunlar ortadayken bizim avukatlarımızın o dosyaları incelemesine dahi izin verilmemiş. İlla kapıyı açıp içeri gireceğiz zorlaması yapılmıştır. Bu kendileri açısından bir talihsizliktir ve boşuna bir enerji kaybı olmuştur. Bunu Sayın Bakan'ımıza ilettik." diye konuştu.Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulunduklarını anımsatan Emir, "Sayın Bakan'a da arz ettiğimiz gibi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının şu anda sitesinde de CHP Genel Başkanı'nın Sayın Özgür Özel olduğu açıkça görülmektedir. Bunun sebebi de bu kararın, yani mutlak butlan kararının olmaması gereken bir tedbir kararı olmasından dolayıdır. Bir tedbir kararıdır ama yok hükmündedir. Çünkü bu davada talep edilen şey, 38. Kurultay'ın yok sayılmasıdır. Mahkeme '38. Kurultayı tedbiren yok sayıyorum' diyerek aslında esas kararın yerine geçmiştir." ifadelerini kullandı.Emir, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı konuya el koyana kadar İçişleri Bakanı Çiftçi'den güvenlik güçlerinin Genel Merkez'e güç kullanarak girmemesini özellikle arz ettiklerini bildirdi.Kendilerinin iletişime açık olduğunu dile getiren Emir, CHP'nin ihtiyacı olanın bir an önce kurultay yapılmasının, kurultay tarihinin belirlenmesi olduğunu dile getirdi.Emir, "Sayın Bakan nezaketiyle dinledi bizi. Tabii o da bu gelişmelerden doğal olarak memnun değil. Bu meselenin demokratik ilkelere göre ve suhuletle çözülmesinden yana, ama tabii ki onun da İçişleri Bakanı olmak dolayısıyla görevleri var. Ama biz yine de kendisinden demokratik teamüllere uygun bir tavır göstermesini rica ettik, takdir kendilerinin." dedi.

