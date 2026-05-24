İran ile ABD arasında 60 günlük ateşkes görüşülüyor: Detaylar iki ülkenin basınına yansıdı
Fars Haber Ajansı, Tahran ile Washington arasında hazırlandığı öne sürülen mutabakat taslağında tarafların birbirlerine ve müttefiklerine yönelik askeri... 24.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-24T10:00+0300
Fars Haber Ajansı, Tahran ile Washington arasında hazırlandığı öne sürülen mutabakat taslağında tarafların birbirlerine ve müttefiklerine yönelik askeri saldırı başlatmamayı taahhüt ettiğini bildirdi. Öte yandan ABD basını da "60 günlük mutabakat zaptının" detaylarını açıkladı.
İran’ın Fars Haber Ajansı, Tahran ile Washington arasında hazırlanan olası mutabakat taslağında tarafların birbirlerine ve müttefiklerine yönelik askeri saldırı başlatmamasının öngörüldüğünü bildirdi.
Tasnim Haber Ajansı taslakta ABD’nin İran petrolüne yönelik yaptırımları kaldırmasının, Lübnan dahil tüm cephelerde savaşın sona erdirilmesinin ve Hürmüz Boğazı’yla ilgili süreçler ile ablukanın kaldırılması için 30 günlük takvim oluşturulmasının yer aldığını öne sürdü.
Tasnim, haberinde ayrıca 'nükleer görüşmeler için 60 günlük bir süre belirlenecek' ve 'İran, nükleer dosyasıyla ilgili herhangi bir adımı henüz kabul etmedi' ifadelerini kullandı.
60 günlük ateşkes uzatma anlaşmasının detayları
Öte yandan ABD merkezli Axios ise tarafların, karşılıklı uzlaşıyla uzatılabilecek 60 günlük mutabakat zaptı üzerinde çalıştığını yazdı. Haberde, taslağa göre Hürmüz Boğazı’nın gemi geçişine açık tutulacağı, İran’ın boğaza döşediği mayınları temizleyeceği ve gemilerin serbest geçişine izin vereceği iddia edildi.
Axios’a konuşan ABD’li yetkililer, buna karşılık Washington’ın İran limanlarına yönelik ablukayı kaldıracağını ve Tahran’ın petrol satışları için bazı yaptırım muafiyetleri sağlayacağını ileri sürdü. Yetkililer, ABD Başkanı Donald Trump’ın yaklaşımını "performans karşılığında rahatlama" olarak tanımladı.
Haberde ayrıca, taslak mutabakatın İran’ın nükleer silah geliştirmeyeceğine dair taahhüt vermesi, uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin askıya alınması ve yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum stoklarının kaldırılmasına yönelik müzakereleri içerdiği öne sürüldü.
ABD’li yetkililer, İran’ın arabulucular üzerinden zenginleştirme faaliyetlerinin durdurulması konusunda sözlü taahhütlerde bulunduğunu iddia ederken, Washington’ın da yaptırımların hafifletilmesi ve İran’a ait dondurulmuş fonların serbest bırakılması konularını görüşmeyi kabul edeceğini savundu. Buna karşın İran haber ajansı Tasnim’e göre, İran’ın ise nükleer dosyasına ilişkin herhangi bir adımı henüz kabul etmediği aktarıldı.
Axios’un haberine göre taslak anlaşma, İsrail ile Hizbullah arasındaki karşılıklı saldırıların sona erdirilmesini de kapsıyor.
ABD Başkanı Donald Trump da daha önce İran’la "büyük oranda" bir anlaşma üzerinde çalıştıklarını belirterek, "Anlaşmanın son unsurları ve detayları şu anda tartışılıyor ve kısa süre içinde duyurulacak" açıklamasında bulunmuştu.