https://anlatilaninotesi.com.tr/20260524/iran-cumhurbaskani-nukleer-silah-pesinde-degiliz-1105993003.html

İran Cumhurbaşkanı: 'Nükleer silah peşinde değiliz'

İran Cumhurbaşkanı: 'Nükleer silah peşinde değiliz'

Sputnik Türkiye

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesinin nükleer silah üretmeyi hedeflemediğini belirterek dünyaya bu konuda güvence vermeye hazır olduklarını söyledi... 24.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-24T16:16+0300

2026-05-24T16:16+0300

2026-05-24T16:16+0300

dünya

mesud pezeşkiyan

i̇srail

i̇ran

abd

nükleer

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/1f/1103167191_0:266:2550:1700_1920x0_80_0_0_d465407975cc71362be0a7e5d4523e78.jpg

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesinin nükleer silah üretmeyi hedeflemediğini belirterek, "Dünyaya, nükleer silah peşinde olmadığımıza ilişkin güvence vermeye hazırız." dedi.Pezeşkiyan, İran devlet televizyonuna yaptığı ziyarette, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.Ülkesinin istikrarsızlık ve huzursuzluk meydana getirme taraftarı olmadığını belirten Pezeşkiyan, buna rağmen İsrail’in istikrarsızlığı sürdürmek için her fırsatı değerlendirdiğini ve "Büyük İsrail" hayali peşinde koştuğunu ifade etti."Dünyaya, nükleer silah peşinde olmadığımıza ilişkin güvence vermeye hazırız." diyen Pezeşkiyan, ancak İranlı müzakere heyetinin ülkenin onuru ve haysiyeti söz konusu olduğunda asla geri adım atmayacağının da altını çizdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260524/israil-basini-netanyahudan-trumpa-iran-anlasmasi-itirazi-1105985484.html

i̇srail

i̇ran

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mesud pezeşkiyan, i̇srail, i̇ran, abd, nükleer