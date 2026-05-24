İran Cumhurbaşkanı: 'Nükleer silah peşinde değiliz'
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesinin nükleer silah üretmeyi hedeflemediğini belirterek dünyaya bu konuda güvence vermeye hazır olduklarını söyledi... 24.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-24T16:16+0300
2026-05-24T16:16+0300
16:16 24.05.2026
© AA / İran Cumhurbaşkanlığı/Handoutİran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesinin nükleer silah üretmeyi hedeflemediğini belirterek dünyaya bu konuda güvence vermeye hazır olduklarını söyledi. Pezeşkiyan, İran’ın onuru ve haysiyeti konusunda ise geri adım atmayacaklarını vurguladı.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesinin nükleer silah üretmeyi hedeflemediğini belirterek, "Dünyaya, nükleer silah peşinde olmadığımıza ilişkin güvence vermeye hazırız." dedi.
Pezeşkiyan, İran devlet televizyonuna yaptığı ziyarette, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Ülkesinin istikrarsızlık ve huzursuzluk meydana getirme taraftarı olmadığını belirten Pezeşkiyan, buna rağmen İsrail’in istikrarsızlığı sürdürmek için her fırsatı değerlendirdiğini ve "Büyük İsrail" hayali peşinde koştuğunu ifade etti.
"Dünyaya, nükleer silah peşinde olmadığımıza ilişkin güvence vermeye hazırız." diyen Pezeşkiyan, ancak İranlı müzakere heyetinin ülkenin onuru ve haysiyeti söz konusu olduğunda asla geri adım atmayacağının da altını çizdi.
