https://anlatilaninotesi.com.tr/20260520/tokatta-almus-baraji-alarm-verdi-doluluk-yuzde-100e-ulasti-1105874937.html
Tokat’ta Almus Barajı alarm verdi: Doluluk yüzde 100’e ulaştı
Tokat’ta Almus Barajı alarm verdi: Doluluk yüzde 100’e ulaştı
Sputnik Türkiye
Tokat’taki Almus Barajı’nda doluluk oranı kış ve ilkbahar yağışlarının ardından yüzde 100’e ulaştı. Yetkililer, 1993 yılından bu yana ilk kez dolusavaktan su... 20.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-20T08:27+0300
2026-05-20T08:27+0300
2026-05-20T08:27+0300
türki̇ye
tokat
baraj
baraj doluluk
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/14/1105874990_91:0:1659:882_1920x0_80_0_0_a03e4bcfb3ca81bda4c7f75175b382bb.jpg
Tokat’ta tarımsal sulama ve elektrik üretimi amacıyla kullanılan Almus Baraj Gölü, son aylarda etkili olan yağışların ardından maksimum doluluk seviyesine ulaştı.Geçen yıl kuraklık nedeniyle su seviyesinin düşmesiyle ortaya çıkan adacıkların yeniden su altında kaldığı görüldü.Yetkililer, özellikle kış ve bahar aylarında etkili olan yoğun yağışların barajdaki su seviyesini hızla yükselttiğini belirtti.Ocak ayında yüzde 38’diBarajdaki doluluk oranının yılın başında kritik seviyelerde olduğu öğrenildi.Ocak ayının başında yüzde 38 seviyesinde bulunan doluluk oranı, aradan geçen süreçte etkili olan yağışlarla birlikte bugün itibarıyla yüzde 100’e ulaştı.Uzmanlar, doluluk oranındaki hızlı artışın taşkın riskini de beraberinde getirdiğine dikkat çekiyor.1993’ten bu yana ilk kez su tahliyesi gündemdeYetkililer, Almus Baraj Gölü’nde en son 1993 yılının mayıs ayında dolusavaktan su bırakıldığını hatırlattı.Mevcut seviyenin korunması halinde barajdan kontrollü su tahliyesine başlanabileceği değerlendiriliyor.Yeşilırmak için taşkın önlemleri artırıldıBarajdaki doluluk oranının yükselmesiyle birlikte Tokat’ın Turhal ilçesinde de alarm durumuna geçildi.Yeşilırmak Nehri’nin taşma riskine karşı:ortak çalışma başlattı.Ekipler, taşkının yerleşim alanlarına ulaşmasını önlemek amacıyla Yeşilırmak kıyısında taşlarla bent oluşturdu.15 mahalle ve 7 köy için tahliye anonsuTaşkın riskinin artması üzerine ilçedeki vatandaşlar için tahliye uyarısı yapıldı.Belediye hoparlörlerinden yapılan anonslarla:yaşayan vatandaşların tedbir amaçlı evlerini boşaltmaları istendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260520/uefa-avrupa-ligi-finali-tedbirleri-istanbulda-bazi-yollar-trafige-kapandi-1105869363.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/14/1105874990_287:0:1463:882_1920x0_80_0_0_0fff297bed555462354777181b5fbb18.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
tokat, baraj, baraj doluluk
tokat, baraj, baraj doluluk
Tokat’ta Almus Barajı alarm verdi: Doluluk yüzde 100’e ulaştı
Tokat’taki Almus Barajı’nda doluluk oranı kış ve ilkbahar yağışlarının ardından yüzde 100’e ulaştı. Yetkililer, 1993 yılından bu yana ilk kez dolusavaktan su bırakılabileceğini değerlendirirken, taşkın riski nedeniyle Turhal ilçesinde önlemler artırıldı.
Tokat’ta tarımsal sulama ve elektrik üretimi amacıyla kullanılan Almus Baraj Gölü, son aylarda etkili olan yağışların ardından maksimum doluluk seviyesine ulaştı.
Geçen yıl kuraklık nedeniyle su seviyesinin düşmesiyle ortaya çıkan adacıkların yeniden su altında kaldığı görüldü.
Yetkililer, özellikle kış ve bahar aylarında etkili olan yoğun yağışların barajdaki su seviyesini hızla yükselttiğini belirtti.
Barajdaki doluluk oranının yılın başında kritik seviyelerde olduğu öğrenildi.
Ocak ayının başında yüzde 38 seviyesinde bulunan doluluk oranı, aradan geçen süreçte etkili olan yağışlarla birlikte bugün itibarıyla yüzde 100’e ulaştı.
Uzmanlar, doluluk oranındaki hızlı artışın taşkın riskini de beraberinde getirdiğine dikkat çekiyor.
1993’ten bu yana ilk kez su tahliyesi gündemde
Yetkililer, Almus Baraj Gölü’nde en son 1993 yılının mayıs ayında dolusavaktan su bırakıldığını hatırlattı.
Mevcut seviyenin korunması halinde barajdan kontrollü su tahliyesine başlanabileceği değerlendiriliyor.
Yeşilırmak için taşkın önlemleri artırıldı
Barajdaki doluluk oranının yükselmesiyle birlikte Tokat’ın Turhal ilçesinde de alarm durumuna geçildi.
Yeşilırmak Nehri’nin taşma riskine karşı:
Tokat Valiliği İl Özel İdaresi,
Devlet Su İşleri 7. Bölge Müdürlüğü,
Ekipler, taşkının yerleşim alanlarına ulaşmasını önlemek amacıyla Yeşilırmak kıyısında taşlarla bent oluşturdu.
15 mahalle ve 7 köy için tahliye anonsu
Taşkın riskinin artması üzerine ilçedeki vatandaşlar için tahliye uyarısı yapıldı.
Belediye hoparlörlerinden yapılan anonslarla:
yaşayan vatandaşların tedbir amaçlı evlerini boşaltmaları istendi.