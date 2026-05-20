Tokat’ta Almus Barajı alarm verdi: Doluluk yüzde 100’e ulaştı

20.05.2026, Sputnik Türkiye

Tokat’ta tarımsal sulama ve elektrik üretimi amacıyla kullanılan Almus Baraj Gölü, son aylarda etkili olan yağışların ardından maksimum doluluk seviyesine ulaştı.Geçen yıl kuraklık nedeniyle su seviyesinin düşmesiyle ortaya çıkan adacıkların yeniden su altında kaldığı görüldü.Yetkililer, özellikle kış ve bahar aylarında etkili olan yoğun yağışların barajdaki su seviyesini hızla yükselttiğini belirtti.Ocak ayında yüzde 38’diBarajdaki doluluk oranının yılın başında kritik seviyelerde olduğu öğrenildi.Ocak ayının başında yüzde 38 seviyesinde bulunan doluluk oranı, aradan geçen süreçte etkili olan yağışlarla birlikte bugün itibarıyla yüzde 100’e ulaştı.Uzmanlar, doluluk oranındaki hızlı artışın taşkın riskini de beraberinde getirdiğine dikkat çekiyor.1993’ten bu yana ilk kez su tahliyesi gündemdeYetkililer, Almus Baraj Gölü’nde en son 1993 yılının mayıs ayında dolusavaktan su bırakıldığını hatırlattı.Mevcut seviyenin korunması halinde barajdan kontrollü su tahliyesine başlanabileceği değerlendiriliyor.Yeşilırmak için taşkın önlemleri artırıldıBarajdaki doluluk oranının yükselmesiyle birlikte Tokat’ın Turhal ilçesinde de alarm durumuna geçildi.Yeşilırmak Nehri’nin taşma riskine karşı:ortak çalışma başlattı.Ekipler, taşkının yerleşim alanlarına ulaşmasını önlemek amacıyla Yeşilırmak kıyısında taşlarla bent oluşturdu.15 mahalle ve 7 köy için tahliye anonsuTaşkın riskinin artması üzerine ilçedeki vatandaşlar için tahliye uyarısı yapıldı.Belediye hoparlörlerinden yapılan anonslarla:yaşayan vatandaşların tedbir amaçlı evlerini boşaltmaları istendi.

