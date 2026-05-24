https://anlatilaninotesi.com.tr/20260524/doktor-gorusu-mona-lisa-sisman-ve-hastaydi-1105988355.html

Doktor görüşü: Mona Lisa şişman ve hastaydı

Doktor görüşü: Mona Lisa şişman ve hastaydı

Sputnik Türkiye

Obezite uzmanı Dr. Michael Yafi, Mona Lisa’nın tablosundan yararlanarak fazla kilolu ve sağlıksız göründüğünü öne sürdü. Uzmanlara göre geçmişte sanat... 24.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-24T15:06+0300

2026-05-24T15:06+0300

2026-05-24T15:06+0300

yaşam

mona lisa

leonardo da vinci

vücut kitle indeksi

rönesans

kolesterol

hasta

şişman

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/18/1105988324_0:40:1280:760_1920x0_80_0_0_155cae2d800ff3a79ca95b70b9fa132b.jpg

Dünyanın en ünlü tablolarından biri olan Mona Lisa, bu kez sanat değil sağlık tartışmalarıyla gündeme geldi.Obezite uzmanı Michael Yafi, Leonardo da Vinci’nin ünlü portresindeki kadının yüksek vücut kitle indeksine sahip olabileceğini, yüksek kolesterol ve tiroit sorunları yaşamış olabileceğini öne sürdü. Uzman, Mona Lisa’nın yüz yapısı, cilt tonu ve elindeki detayların bazı sağlık sorunlarına işaret edebileceğini savundu. Yafi, "Lisa aşırı vücut yağıyla resmedilmiş görünüyor" dedi.Geçmişte fazla kilo güç göstergesiydiAraştırmacılar, geçmişte fazla kilolu insanların sanat eserlerinde güç, zenginlik ve güzellik sembolü olarak gösterildiğini belirtti.Yafi’ye göre özellikle Rönesans döneminde yüksek vücut kitle indeksine sahip kişiler toplumda olumlu algılanıyordu.Uzman, Bach ve Handel gibi tarihi figürlerin de yüksek kilolu şekilde tasvir edildiğini ifade etti.Mona Lisa’nın sağlık durumu tartışma yarattıYafi, Mona Lisa’nın elindeki şişliğin ve cilt tonundaki farklılıkların yüksek kolesterol gibi sağlık sorunlarına işaret edebileceğini savundu. Uzman ayrıca, Mona Lisa’nın birkaç hamilelik sonrası kilo almış olabileceğini de belirtti.Ancak sanat tarihçisi Bendor Grosvenor, Mona Lisa’ya sağlık teşhisi koymanın doğru olmadığını söyledi. Grosvenor, "Bir portrenin anlamı yalnızca sağlık veya fiziksel görünüm değildir" değerlendirmesinde bulundu.Güzellik anlayışının değiştiği vurgulandıUzmanlara göre modern dönemde zayıf görünüm daha baskın hale gelirken, geçmişte sanat eserlerinde dolgun vücut yapıları daha olumlu şekilde resmediliyordu.Araştırmacılar, toplumdaki güzellik anlayışının tarih boyunca sürekli değiştiğini ve sanat eserlerinin de bu dönüşümü yansıttığını belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260522/gaziantep-arkeoloji-muzesinde-327-eser-ilk-defa-gorucuye-cikacak-1105962134.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mona lisa, leonardo da vinci, vücut kitle indeksi, rönesans, kolesterol, hasta, şişman