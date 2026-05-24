https://anlatilaninotesi.com.tr/20260524/dmm-sosyal-medyadaki-sahte-kurban-ilanlarina-karsi-uyardi-1105995342.html
DMM sosyal medyadaki sahte kurban ilanlarına karşı uyardı
DMM sosyal medyadaki sahte kurban ilanlarına karşı uyardı
Sputnik Türkiye
DMM sosyal medyadaki sahte kurban ilanlarıyla ilgili piyasa değerinin çok altında ilan paylaşan, acele ödeme talebinde bulunan ve doğrulanmamış IBAN... 24.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-24T19:45+0300
2026-05-24T19:45+0300
2026-05-24T19:47+0300
haberler
türki̇ye
kurban bayramı
kurban
sosyal medya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/02/1095055045_0:41:717:444_1920x0_80_0_0_d9c89ff5d7735b732fdcc1d542cba267.jpg
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Kurban Bayramı öncesinde sosyal medya üzerinden yapılan dolandırıcılık girişimlerine karşı uyardı.DMM’den yapılan açıklamada, dijital platformlarda sahte kurban bağışı kampanyaları, kurbanlık ilanları ve kapora taleplerinde artış gözlemlendiği belirtildi. Vatandaşların dini duygularını istismar etmeyi amaçlayan bu girişimlere karşı dikkatli olunması çağrısı yapıldı.Açıklamaya göre piyasa değerinin çok altında fiyat veren ve ödeme için acele eden hesaplara itibar edilmemeli ve sadece sosyal medya üzerinden satış yapan ve doğrulanmamış IBAN bilgisi paylaşan kişilere karşı tedbirli olunmalı. Ödeme işlemlerinde sadece gönderilen dekont görüntüsüne güvenilmemeli; paranın banka hesabına fiilen geçip geçmediğinin de kontrolu yapılmalı. Ayrıca ödeme yapılmadan önce satıcı ve hesap bilgileri mutlaka teyit edilmeli.DMM, şüpheli bir durumla karşılaşan vatandaşların vakit kaybetmeden ilgili resmi mercilere bildirimde bulunmalarının büyük önem taşıdığının altını çizdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260523/kurban-bayrami-trafigi-basladi-istanbul-cikisi-anadolu-otoyolu-ve-osmangazi-koprusunde-son-durum-ne-1105971836.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/02/1095055045_34:0:682:486_1920x0_80_0_0_878ffd4c01268854a8b19cc948c5121c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
haberler, kurban bayramı, kurban, sosyal medya
haberler, kurban bayramı, kurban, sosyal medya
DMM sosyal medyadaki sahte kurban ilanlarına karşı uyardı
19:45 24.05.2026 (güncellendi: 19:47 24.05.2026)
DMM sosyal medyadaki sahte kurban ilanlarıyla ilgili piyasa değerinin çok altında ilan paylaşan, acele ödeme talebinde bulunan ve doğrulanmamış IBAN bilgileriyle işlem yapılmasını isteyen kişi ve hesaplara karşı dikkatli olunması konusunda uyardı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Kurban Bayramı öncesinde sosyal medya üzerinden yapılan dolandırıcılık girişimlerine karşı uyardı.
DMM’den yapılan açıklamada, dijital platformlarda sahte kurban bağışı kampanyaları, kurbanlık ilanları ve kapora taleplerinde artış gözlemlendiği belirtildi. Vatandaşların dini duygularını istismar etmeyi amaçlayan bu girişimlere karşı dikkatli olunması çağrısı yapıldı.
Açıklamaya göre piyasa değerinin çok altında fiyat veren ve ödeme için acele eden hesaplara itibar edilmemeli ve sadece sosyal medya üzerinden satış yapan ve doğrulanmamış IBAN bilgisi paylaşan kişilere karşı tedbirli olunmalı. Ödeme işlemlerinde sadece gönderilen dekont görüntüsüne güvenilmemeli; paranın banka hesabına fiilen geçip geçmediğinin de kontrolu yapılmalı. Ayrıca ödeme yapılmadan önce satıcı ve hesap bilgileri mutlaka teyit edilmeli.
DMM, şüpheli bir durumla karşılaşan vatandaşların vakit kaybetmeden ilgili resmi mercilere bildirimde bulunmalarının büyük önem taşıdığının altını çizdi.