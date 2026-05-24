Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260524/dmm-sosyal-medyadaki-sahte-kurban-ilanlarina-karsi-uyardi-1105995342.html
DMM sosyal medyadaki sahte kurban ilanlarına karşı uyardı
DMM sosyal medyadaki sahte kurban ilanlarına karşı uyardı
Sputnik Türkiye
DMM sosyal medyadaki sahte kurban ilanlarıyla ilgili piyasa değerinin çok altında ilan paylaşan, acele ödeme talebinde bulunan ve doğrulanmamış IBAN... 24.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-24T19:45+0300
2026-05-24T19:47+0300
haberler
türki̇ye
kurban bayramı
kurban
sosyal medya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/02/1095055045_0:41:717:444_1920x0_80_0_0_d9c89ff5d7735b732fdcc1d542cba267.jpg
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Kurban Bayramı öncesinde sosyal medya üzerinden yapılan dolandırıcılık girişimlerine karşı uyardı.DMM’den yapılan açıklamada, dijital platformlarda sahte kurban bağışı kampanyaları, kurbanlık ilanları ve kapora taleplerinde artış gözlemlendiği belirtildi. Vatandaşların dini duygularını istismar etmeyi amaçlayan bu girişimlere karşı dikkatli olunması çağrısı yapıldı.Açıklamaya göre piyasa değerinin çok altında fiyat veren ve ödeme için acele eden hesaplara itibar edilmemeli ve sadece sosyal medya üzerinden satış yapan ve doğrulanmamış IBAN bilgisi paylaşan kişilere karşı tedbirli olunmalı. Ödeme işlemlerinde sadece gönderilen dekont görüntüsüne güvenilmemeli; paranın banka hesabına fiilen geçip geçmediğinin de kontrolu yapılmalı. Ayrıca ödeme yapılmadan önce satıcı ve hesap bilgileri mutlaka teyit edilmeli.DMM, şüpheli bir durumla karşılaşan vatandaşların vakit kaybetmeden ilgili resmi mercilere bildirimde bulunmalarının büyük önem taşıdığının altını çizdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260523/kurban-bayrami-trafigi-basladi-istanbul-cikisi-anadolu-otoyolu-ve-osmangazi-koprusunde-son-durum-ne-1105971836.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/02/1095055045_34:0:682:486_1920x0_80_0_0_878ffd4c01268854a8b19cc948c5121c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
haberler, kurban bayramı, kurban, sosyal medya
haberler, kurban bayramı, kurban, sosyal medya

DMM sosyal medyadaki sahte kurban ilanlarına karşı uyardı

19:45 24.05.2026 (güncellendi: 19:47 24.05.2026)
© AAKurban Bayramı
Kurban Bayramı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2026
© AA
Abone ol
DMM sosyal medyadaki sahte kurban ilanlarıyla ilgili piyasa değerinin çok altında ilan paylaşan, acele ödeme talebinde bulunan ve doğrulanmamış IBAN bilgileriyle işlem yapılmasını isteyen kişi ve hesaplara karşı dikkatli olunması konusunda uyardı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Kurban Bayramı öncesinde sosyal medya üzerinden yapılan dolandırıcılık girişimlerine karşı uyardı.
DMM’den yapılan açıklamada, dijital platformlarda sahte kurban bağışı kampanyaları, kurbanlık ilanları ve kapora taleplerinde artış gözlemlendiği belirtildi. Vatandaşların dini duygularını istismar etmeyi amaçlayan bu girişimlere karşı dikkatli olunması çağrısı yapıldı.
Açıklamaya göre piyasa değerinin çok altında fiyat veren ve ödeme için acele eden hesaplara itibar edilmemeli ve sadece sosyal medya üzerinden satış yapan ve doğrulanmamış IBAN bilgisi paylaşan kişilere karşı tedbirli olunmalı. Ödeme işlemlerinde sadece gönderilen dekont görüntüsüne güvenilmemeli; paranın banka hesabına fiilen geçip geçmediğinin de kontrolu yapılmalı. Ayrıca ödeme yapılmadan önce satıcı ve hesap bilgileri mutlaka teyit edilmeli.
DMM, şüpheli bir durumla karşılaşan vatandaşların vakit kaybetmeden ilgili resmi mercilere bildirimde bulunmalarının büyük önem taşıdığının altını çizdi.
Ateşkesin ardından binlerce Lübnanlı güneye doğru dönüş yapmaya başladı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2026
TÜRKİYE
Kurban Bayramı trafiği başladı: İstanbul çıkışı, Anadolu Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü'nde son durum ne?
Dün, 11:10
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала