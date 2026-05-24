DMM sosyal medyadaki sahte kurban ilanlarına karşı uyardı

DMM sosyal medyadaki sahte kurban ilanlarıyla ilgili piyasa değerinin çok altında ilan paylaşan, acele ödeme talebinde bulunan ve doğrulanmamış IBAN... 24.05.2026, Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Kurban Bayramı öncesinde sosyal medya üzerinden yapılan dolandırıcılık girişimlerine karşı uyardı.DMM’den yapılan açıklamada, dijital platformlarda sahte kurban bağışı kampanyaları, kurbanlık ilanları ve kapora taleplerinde artış gözlemlendiği belirtildi. Vatandaşların dini duygularını istismar etmeyi amaçlayan bu girişimlere karşı dikkatli olunması çağrısı yapıldı.Açıklamaya göre piyasa değerinin çok altında fiyat veren ve ödeme için acele eden hesaplara itibar edilmemeli ve sadece sosyal medya üzerinden satış yapan ve doğrulanmamış IBAN bilgisi paylaşan kişilere karşı tedbirli olunmalı. Ödeme işlemlerinde sadece gönderilen dekont görüntüsüne güvenilmemeli; paranın banka hesabına fiilen geçip geçmediğinin de kontrolu yapılmalı. Ayrıca ödeme yapılmadan önce satıcı ve hesap bilgileri mutlaka teyit edilmeli.DMM, şüpheli bir durumla karşılaşan vatandaşların vakit kaybetmeden ilgili resmi mercilere bildirimde bulunmalarının büyük önem taşıdığının altını çizdi.

