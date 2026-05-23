Kurban Bayramı trafiği başladı: İstanbul çıkışı, Anadolu Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü'nde son durum ne?

Sputnik Türkiye

Kurban Bayramı tatili için yola çıkan sürücüler, Anadolu Otoyolu, D-100 kara yolu ve Osmangazi Köprüsü'nde yoğunluğa neden oldu. İstanbul çıkışında köprü... 23.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-23T11:10+0300

Dokuz günlük Kurban Bayramı tatili fırsat bilerek memleketlerine ya da tatil beldelerine gitmek isteyen binlerce sürücü aynı anda yola çıkınca, İstanbul bayram trafiği erken saatlerde başladı. İstanbul'un ana arterlerinde ve köprü bağlantı yollarında kilometrelerce uzayan araç kuyrukları oluştu.Özellikle İstanbul-İzmir Otoyolu üzerinde kritik bir geçiş noktası olan Osmangazi Köprüsü güzergahında araç sayısında çok ciddi bir artış gözlendi. Yoğun talep nedeniyle bölgedeki trafik akışı zaman zaman durma noktasına gelirken, tatilciler ilerlemekte güçlük çekti. İstanbul istikametinde ise ulaşım normal seyrinde devam ediyor.Anadolu Otoyolu kilitlendi: "Anadolu'ya açılan kapı" yoğunİstanbul ve çevre illerden ayrılan sürücülerin akın etmesiyle birlikte, “İstanbul’un Anadolu’ya açılan kapısı” olarak nitelendirilen Anadolu Otoyolu Ankara yönünde tam bir hareketlilik yaşanıyor. Otoyolun Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Bolu kesimlerinde araç sayısının hızla artmasıyla ulaşım yavaşladı.Hasarlı kazalar ve arızalar D-100 kara yolunu vurduGüzergahlarda zaman zaman meydana gelen hasarlı trafik kazaları ve araç arızaları, yol durumu takibini zorlaştırarak ulaşımı daha da yavaşlatıyor. Otoyolda yaşanan bu aksamalar nedeniyle trafik ekipleri araçları alternatif hatlara yönlendiriyor. Yönlendirmenin yapıldığı D-100 kara yolu Ankara yönünde de bu sebeple yer yer yoğunluk ve duraksamalar yaşanıyor.Trafik ekiplerinden sürücülere hayati uyarıSürücülerin tatil yolculuğunda herhangi bir olumsuzluk ve kaza yaşamaması adına trafik ekipleri denetimlerini üst seviyeye çıkardı. Kritik geçiş noktalarında konuşlanan ekipler, hız limitlerine uyulması, emniyet kemeri takılması ve takip mesafesinin korunması yönünde sürücülere sık sık uyarılarda bulunuyor. Yetkililer, uykusuz ve yorgun yola çıkılmaması gerektiğinin altını çiziyor.

osmangazi köprüsü, anadolu otoyolu, bolu, kocaeli, türkiye, trafik, bayram