Bingöl Valiliği: 'PKK teröristlerinin saldırısında şehit olan sivil kıyafetli ve silahsız 33 asker anıldı'
Bingöl Valiliği yaptığı açıklamada, Bingöl-Elazığ kara yolunda '24 Mayıs 1993'te usta birliklerine giderken terör örgütü PKK mensuplarının saldırısında şehit... 24.05.2026, Sputnik Türkiye
14:16 24.05.2026
© AA / Emre Ağaçe33 Er Şehitler Anıtı
© AA / Emre Ağaçe
Bingöl Valiliği yaptığı açıklamada, Bingöl-Elazığ kara yolunda '24 Mayıs 1993'te usta birliklerine giderken terör örgütü PKK mensuplarının saldırısında şehit olan sivil kıyafetli ve silahsız 33 asker' için anma töreni düzenlendiğini duyurdu.
Bingöl Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde, saldırının gerçekleştiği Anıttepe mevkisinde 14 yıl önce yapılan temsili mezarlardan oluşan "33 Er Şehitler Anıtı"nda tören gerçekleştirildi.
Program öncesinde mezarların yanındaki Türk bayrakları yarıya indirildi. Temsili mezarların başında askerler nöbet tuttu.
Anıta çelenk sunulmasının ardından manga atışı yapıldı, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Vali Cahit Çelik, törende, bu acının yüzyıllar geçse de hafızalardan silinmeyeceğini söyledi.
Yıllarca süren terörün birçok vatan evladını ailesinden ayırdığını belirten Çelik, şöyle konuştu:
"Bugün bu topraklarda özgürce nefes alabiliyorsak, hiç şüphesiz bunu seve seve canlarını feda eden aziz şehitlerimize borçluyuz. Fitne odaklarına karşı el ele, omuz omuza duruşumuz kararlılıkla devam edecektir. Yıkıcıya, bölücüye, darbeciye asla fırsat vermeyeceğiz. Devletimizce takip edilen kararlı politikalarla bir daha bu topraklarda terör belası yaşanmayacak. Bin yıllarca birlik ve beraberlik içinde, dostça ve kardeşçe yaşamaya devam edeceğiz inşallah. Yıllardır aramıza ekilen fitne tohumlarını kökünden söktük. İnşallah el birliğiyle bu memleketi terör belasından da kurtaracağız."
Şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere sağlık ve esenlik dileyen Çelik, "Farklılıklarımızı zenginlik olarak görüp mukaddesatımıza saldırmayan, bayrağımıza el uzatmayan, vatanın birliğini ve bütünlüğünü savunan her Türk vatandaşı, etnik, dini ve mezhebi kimliği ne olursa olsun başımızın tacıdır ama bayrağımıza, birliğimize ve vatanımıza yan gözle bakan herkes karşısında bizi bulacaktır." dedi.
