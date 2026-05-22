Bilgi Üniversitesi kapatıldı: Öğrenciler ne yapacak? Nakil nasıl olacak? Yönetmelik ne diyor?

Bilgi Üniversitesi'nin kapatılma kararı sosyal medyada da gündem olurken çok sayıda öğrenci ne yapacağını araştırıyor. Peki nakil nasıl olacak? Yönetmelik ne... 22.05.2026, Sputnik Türkiye

Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izninin kaldırılarak kapatılma kararı alınmasının ardından öğrenciler kara kara ne yapacaklarını düşünüyor. YÖK gerekli işlemlerin yapılacağını açıklarken sistemin nasıl işleyeceği de en çok merak edilen konu oldu. Peki süreç nasıl işleyecek? Herhangi bir mağduriyete fırsat vermeyeceğiz açıklaması geldi İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin kapatılma kararın ardından yaptığı açıklamada öğrencilerin yanı sıra akademik ve idari personele ait bir mağduriyete fırsat vermeden gerekli işlemlerin yapılacağını açıkladı. Yapılan açıklamada YÖK resmî iletişim kanallarından gerekli bilgilerin açıklanacağını kaydetti. Mimar Sinan Üniversitesi'nde eğitimlerini sürdürecekler NTV'nin haberine göre, üniversitede eğitim gören öğrenciler garantör devlet üniversitesi olan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde eğitimlerine devam edecek. Üniversite'de yeterli kapasite olmaması durumunda ise üçüncü üniversite devreye girecek ve öğrenciler buraya nakledilecek.Peki süreç nasıl işleyecek? Olmayan bölümlerde okuyan öğrenciler ne olacak?Bilgi Üniversitesi'nde okuyan öğrenciler, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde ilgili bölümlerin olmaması halinde sürecin nasıl işleyeceğini merak ediyor. Garantör Devlet Üniversiteleri Yönergesi ve Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 4. maddesinde merak edilen kısım ise yanıt buluyor.Yönetmelikte "Faaliyet izni kaldırılan vakıf yükseköğretim kurumundaki mevcut programların, öğrencilerin devredildiği devlet üniversitesinde bulunmaması halinde, bu programlar vakıf yükseköğretim kurumunda okutulan eğitim dili ile devlet üniversitesinde de açılır." ifadeleri yer alıyor.Yönetmelikte faaliyet izni kaldırılan vakıf yükseköğretim kurumunda eğitim dili yabancı dil olan programda okuyan öğrencinin yerleştirme sonrasında yine yabancı dilde eğitim öğretim yapan programa geçmesi durumunda ise yerleştirildiği üniversitede tekrar hazırlık okumayacağı ve okuduğu hazırlık eğitiminin geçerli olacağı bildiriliyor.Öğrenciler ücret ödemeye devam edecek mi?Bilgi Üniversitesi'nde hali hazırda dönem ücretlerini ödeyen öğrenciler için de yönetmelikte bir bölüm var."Faaliyet izni kaldırılan vakıf yükseköğretim kurumunun öğrencileri, her türlü eğitim öğretim ücretlerini, eğitime devam edecekleri devlet üniversitesine ödemeye devam eder." denilen 8. maddede "Eğitim öğretim ücreti faaliyeti durdurulan vakıf yükseköğretim kurumunun öğretim ücreti üzerinden her eğitim öğretim yılında TÜFE oranında artırılır ve peşin veya taksitle ödenebilir." ifadeleri yer alıyor.Öğrencilerin isyanı: Şimdi ben nereden mezun olacağım?Bilgi Üniversitesi'nin kapatılma kararı öğrenciler arasında da büyük şok yarattı. Sosyal medyada birçok öğrenci ne yapacağını bilemediğini anlatırken bir öğrencinin çektiği videoda 'Ben şimdi nereden mezun olacağım?' isyanı gündem oldu. İki hafta sonra psikoloji bölümünden mezun olacak olan bir öğrenci, sosyal medyadan yayınladığı videoda "5 senedir gittiğim, kazandığım, ücretini ödediğim, emek verdiğim psikoloji bölümünden iki haftaya mezun olacağım okul az önce kapatıldı ve okula ulaşamıyoruz. Ne yapacağız bilmiyoruz, nereden mezun olacağız? Hiçbir fikrimiz yok. Mezuniyet elbisesi bakıyordum. Şimdi sınavlarıma nasıl gireceğim, mezun olabilecek miyim, nereden mezun olacağım?" diye konuştu.

